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不收燃料費！台灣虎航冬季航班第1波開賣時間曝光 日韓航線1199元起
台灣虎航官網宣布2026年冬季航班第一波即將開賣，單程未稅價1199元起，並強調「不收燃料費」，4月15日下周三「尊榮虎封館」搶先購票，4月16日下周四、4月17日下周五開放全虎迷搶票。
台虎已經公布2026年冬季航班，下周三上午10時起至當晚11時59分為尊榮虎優先搶票。全虎迷開賣則是下周四上午10時起至下周五晚上11時59分。旅遊期間自今年10月25日至明年3月27日。
台虎2026冬季航班第一波促銷，桃園-濟州島1199元起，高雄-首爾金浦1299元起。桃園／高雄-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山1399元起，桃園／高雄-大阪關西、桃園／高雄-福岡、桃園-宮崎、桃園-佐賀、桃園-岡山1799元起，桃園／高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園／台中／高雄-名古屋、桃園-小松1899元起；桃園／高雄-仙台、桃園-新潟、桃園-花卷2299元起；桃園-札幌、桃園-函館2599元起；高雄-札幌3299元起。
台虎表示，以上票價為單程未稅，詳細航班時間請依官網公告為主。尊榮虎（tigerprime）封館優惠限透過專屬購票網頁（https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime），完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。
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