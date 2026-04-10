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把星星、笑臉跟二頭肌送給媽媽？Swatch母親節推薦表款 平價獻心意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch Mother like no other手表，34毫米、綠松石色面盤、石英機芯、時間顯示，4,700元。圖／SWATCH提供
Swatch Mother like no other手表，34毫米、綠松石色面盤、石英機芯、時間顯示，4,700元。圖／SWATCH提供

母親節將在五月第二周來臨，瑞士平價手表品牌Swatch為天下母親獻上了兩款特製的表款：The Charm of Mom與Mother like no other，以母愛的多重面向為靈感，透過創意細節與宛如手鍊、手鐲般的造型，獻給所有偉大的母親。

一如人的個性有著多重面向，母親的角色也可以是寬容的、溫柔的、閃耀的、如海洋寬闊的、展現出慈愛與堅強的，無一不是母親所帶給人的印象。兩只Swatch母親節特別表款於是選擇了兩只圓形款式，粉色面盤的The Charm of Mom（YSZ101G）為25毫米、綠松石色面盤的Mother like no other（SS08Z106G）則為34毫米，皆選擇精鋼搭配石英機芯，同時面盤上並以小巧指針指示了時鐘與分鐘。

最令人驚喜的則是兩只表款都將表帶加以大量創意掛飾，從星星、皇冠、指甲油、戴上墨鏡的笑臉、強壯的二頭肌，象徵了那個照耀我們生命、宛如女王、氣質出眾、擁有無窮活力的母親印象，兩只表款訂價各為4,350與4,700元，已可在Swatch全台門市、或Swatch官方網站同步販售。

Swatch The Charm of Mom手表，25毫米、粉紅色面盤、石英機芯、時間顯示，4,350元。圖／SWATCH提供
Swatch The Charm of Mom手表，25毫米、粉紅色面盤、石英機芯、時間顯示，4,350元。圖／SWATCH提供

豐富的掛飾將手表改造為趣味手鐲、每個細節也都賦予深層的祝福含義。圖／SWATCH提供
豐富的掛飾將手表改造為趣味手鐲、每個細節也都賦予深層的祝福含義。圖／SWATCH提供

Swatch發表了兩只母親節主題表款，以歡快色彩與豐富掛飾，成為母親隨身的活力配件。圖／SWATCH提供
Swatch發表了兩只母親節主題表款，以歡快色彩與豐富掛飾，成為母親隨身的活力配件。圖／SWATCH提供

媽媽 瑞士 Swatch

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