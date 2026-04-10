聽新聞
0:00 / 0:00
把星星、笑臉跟二頭肌送給媽媽？Swatch母親節推薦表款 平價獻心意
母親節將在五月第二周來臨，瑞士平價手表品牌Swatch為天下母親獻上了兩款特製的表款：The Charm of Mom與Mother like no other，以母愛的多重面向為靈感，透過創意細節與宛如手鍊、手鐲般的造型，獻給所有偉大的母親。
一如人的個性有著多重面向，母親的角色也可以是寬容的、溫柔的、閃耀的、如海洋寬闊的、展現出慈愛與堅強的，無一不是母親所帶給人的印象。兩只Swatch母親節特別表款於是選擇了兩只圓形款式，粉色面盤的The Charm of Mom（YSZ101G）為25毫米、綠松石色面盤的Mother like no other（SS08Z106G）則為34毫米，皆選擇精鋼搭配石英機芯，同時面盤上並以小巧指針指示了時鐘與分鐘。
最令人驚喜的則是兩只表款都將表帶加以大量創意掛飾，從星星、皇冠、指甲油、戴上墨鏡的笑臉、強壯的二頭肌，象徵了那個照耀我們生命、宛如女王、氣質出眾、擁有無窮活力的母親印象，兩只表款訂價各為4,350與4,700元，已可在Swatch全台門市、或Swatch官方網站同步販售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。