Costco 黑鑽卡不只回饋！「隱藏版好康」保險、旅遊全包

美式賣場好市多（Costco）的收費會員制回饋機制持續受關注，先前有會員討論黑鑽卡回饋結帳激省千元，驚覺回饋金累積的威力。又有會員熱議，除既有消費回饋機制外，隨著使用經驗累積，多元專屬優惠，從保險、旅遊到日常生活服務，直呼隱藏好康太值。

近期有黑鑽卡會員重新檢視官方會員資料後發現，過去多將黑鑽卡定位於「高額消費回饋工具」，實際上其延伸服務涵蓋面向更廣，包括海外住宿方案、專屬保險產品及多項跨界合作優惠，顯示會員制度已由單一回饋機制，轉向整合型生活服務平台。

如保險服務，黑鑽卡會員普遍反映實用性較高。以道路救援與寵物保險為例，相關方案在保障範圍與價格條件上具一定市場競爭力。尤其在寵物保險領域，因市面產品選擇相對有限，會員專屬方案更具吸引力，對飼主族群形成明確誘因。

旅遊相關優惠亦為黑鑽卡另一亮點。部分會員指出，透過會員專屬平台預訂海外飯店，整體價格與方案內容具備良好性價比，尤其以東南亞市場為代表。此外，延伸至機場接送與租車服務的折扣機制，也使高頻差旅或旅遊族群受益，強化會員黏著度。

在日常消費層面，黑鑽卡則進一步延伸至媒體訂閱與健康服務，包括商業雜誌訂閱優惠、健康檢查及牙科相關保險等。整體觀察，相關優惠已逐步覆蓋「食衣住行育樂」多元場景，顯示Costco正透過會員分級制度，深化服務廣度與消費鏈結。

也有部分會員坦言，過去對黑鑽卡附加價值認知有限，實際使用仍以回饋金為主，對其他優惠未充分利用。隨著資訊逐漸透明，會員對於權益內容的理解與使用率可望提升。

整體而言，黑鑽卡已從單純的回饋工具，轉型為結合保險、旅遊與生活服務的整合型會員方案。