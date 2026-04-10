白沙屯、大甲媽遶境將登場 台鐵推「期間限定」祈福商品

為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大年度宗教盛事，台鐵公司特別結合台灣深厚的民間信仰文化與鐵道旅行記憶，於今天推出「媽祖隨行・保安同行」系列祈福商品。此次以限定Q版媽祖圖像融入香客用品設計，並延伸「永保安康」經典站名意象，打造兼具祝福寓意與日常實用的生活商品，讓信仰的溫度隨著旅程走入民眾日常。

本次活動自4月10日至4月30日止，推出多項期間限定優惠組合與加值贈禮，數量有限，敬請把握。

媽祖保安合購組：本組商品以進香文化為設計核心，兼具實用性與祈福象徵。凡購買媽祖運動毛巾與飄帶各1只，即可享合購優惠價500元（原價700元，約71折）。

永保安康合購組：結合經典站名祝福意涵與實用設計，適合作為日常使用或送禮選擇。凡購買「永保安康316方形雙層鋼盒」與「永保安康仿票單袋」各1只，即享合購價888元（原價1,299元，約68折）。

買提袋送飄帶：以實惠價格入手祈福商品，增添旅途祝福。凡購買「永保安康仿票單袋」（售價399元），即贈送白沙屯或大甲媽祖飄帶1只（市價250元）。

買禮盒送御守：將平安祝福隨身相伴。凡購買「拾子．平安產」聯名禮盒（售價1,699元），即贈送白沙屯媽祖好運御守1只（市價220元）。

販售通路包括台鐵夢工場網路商店、台北／松山／南港台鐵夢工場門市及台中便當販賣店限定販售等。