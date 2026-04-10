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逾20年萬國百匯自助餐熄燈 饗食天堂進駐耐斯王子大飯店倒數

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，盛傳將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店，飯店7樓經營逾20年「萬國百匯」自助餐公告，8日起暫停營業優化調整。圖／讀者提供
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，盛傳將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店，飯店7樓經營逾20年「萬國百匯」自助餐公告，8日起暫停營業優化調整。圖／讀者提供

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，盛傳將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店，引發地方美食圈高度關注。隨著飯店7樓經營逾20年「萬國百匯」自助餐公告，8日起暫停營業優化調整，市場直指，這波動作恐是品牌轉型、迎接新血的前奏。

耐斯飯店公告一出，點燃社群討論熱度。不少饕客與居民紛紛猜測，「萬國百匯」走入歷史由饗食天堂接棒進駐。對此，飯店態度低調，僅表示不便證實也不否認，強調若定案，將統一對外說明，但未鬆口任何細節。

然而，種種跡象已讓外界嗅到端倪。除暫停營業時機點敏感，飯店早在年初宣布，販售的萬國百匯餐券1月1日起可轉為館內多點折抵使用，形同現金，被解讀為轉型前過渡措施。如今停業調整，市場普遍認為，品牌更替已是「箭在弦上」。

萬國百匯自助餐嘉義深耕超過20年，陪伴不少在地人從聚餐、慶生到節慶宴會，累積大批忠實顧客。如今面臨轉型，不少老饕難掩不捨，直言「是一個時代結束」。但同時，也有消費者期待饗食天堂進駐後，能為嘉義帶來更具規模與多元化的自助餐體驗。

事實上，饗賓集團早悄悄布局嘉義市場。2022在嘉縣馬稠後產業園區取得約1.5萬坪土地，投入8億元打造食材供應中心，強化從產地到餐桌的供應鏈，顯示深耕中南部決心。饗食天堂插旗嘉市核心地段，版圖擴張意圖明確。隨著嘉義觀光服務業成長，加上產業園區帶動人口與消費力提升，餐飲市場逐漸升溫，吸引大型連鎖品牌進駐卡位。

饗賓今年營運全面加速，年營收更有望挑戰130億元，規畫全年展店15家、擴大buffet與新品牌布局外，同步推進資本市場計畫，規畫7月送件申請上市，力拚年底掛牌，成為近年餐飲業關注的IPO指標案。從老字號熄燈到新品牌接棒，這場「餐桌革命」不僅牽動嘉義人味蕾，也預示地方餐飲版圖將重新洗牌。

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，盛傳將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店，飯店7樓經營逾20年「萬國百匯」自助餐公告，8日起暫停營業進行優化調整。圖／讀者提供
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王子 饗賓集團 嘉義

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