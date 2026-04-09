鈦金與瓷韻的交響 AKACHEN「永恆花園」以珠寶形塑東方人文哲思

高級藝術珠寶品牌AKACHEN近日舉辦春季茶會，以茶香與珠寶交織一場感官盛宴。除帶領賓客以茶領略滋味與風土的變化，更宣布將品牌去年在美國巡展的「永恆花園」（Eternal Garden）藝術裝置特別在台灣完整公開，讓藏家得以近距離感受鈦金屬珠寶與複合媒材共構的藝術張力。

「永恆花園」是以畫作形式呈現，結合20多款鈦金珠寶化為鳥禽、花葉，再結合奇岩怪石，成就一方東方的禪意閃爍人文風景。作品2025年先後前往美國加州寶爾博物館、德州休士頓自然科學博物館相繼巡展，累積入場人數破600萬，將屬於東方的美的種子在西方悄然種下。

創意總監陳智權現場為此分享，鈦金屬是非常難製作運用的素材，「這一幅（永恆花園）是集結我們20多年來的精華，底漆顏色是礦物粉末上色，呈現從白天到黑夜。」同時對他而言，Eternal garden（永恆花園）就像人一生的寫照，「你的記憶、內涵就在這裡面，就有點像現在雲端的概念。」原來這座花園不僅是珠寶的堆砌，亦是生命哲學的具象，陳智權認為，欣賞珠寶最漂亮不（僅）是花的本體，更因為其枝枒的伸展蜿蜒才襯托出花的本質之美。

再度談到永恆花園，他娓娓道來箇中的心路歷程，「生命中有許多美麗的事物你希望它跳出來，不美的地方隱下去，所以我用深的背景，黑色剛好可以撐托出亮的；珠寶是靈魂的象徵，是配戴者靈魂的象徵，我不喜歡把珠寶做得太奢華，即便我過去30多年做了很多奢華的東西。」

音樂家陳郁秀也對此高度讚美，她指出：「我覺得用珠寶來做雕塑是絕無僅有的，他（AKACHEN）的意境源自於他的修養、跟對美學的感受。鈦金屬的層次很細，靜靜看會感覺像絲綢、像布料，像蜻蜓的翅膀。」

事實上，陳智權並破除了珠寶用以佩戴的既定印象，強調「珠寶不一定要放在保險箱，就可以陳列，可以做display用，既是雕塑，又是裝置藝術，也是畫作。」原來現場並同步展出一款耗時四年半鍛造的「藏光」鈦金花瓶，向宋代雅致美學致意。這件「藏光」鈦金花瓶其形制近似「玉壺春瓶」，質感散發出汝窯魚子紋開片的細緻生動；尤其瓶身更可「脫穎而出」一枚戒指與一對耳環，誠動靜皆宜，更呈現當代轉換式珠寶的靈活思維，再次定義了藝術珠寶的無限可能。

AKACHEN鈦金蜻蜓珠寶，除使用紅寶石、鑽石、黃寶石與白色藍寶石，蜻蜓的薄翼呈現細膩紋理與鱗粉般的光澤，正是純鈦晶煅燒後的視覺魔法。圖／AKACHEN提供

由AKACHEN「藏光」鈦金花瓶上拆解而下的「藏光」鈦金耳環、惟妙惟肖。圖／AKACHEN提供

AKACHEN「藏光」鈦金花瓶，耗時四年製作，其形制相似於玉壺春瓶，是展示的藝術裝飾，亦是可靈巧變化的穿戴珠寶。圖／AKACHEN提供

AKACHEN鈦金蝴蝶珠寶，共鑲嵌3顆藍寶石總重約10.91克拉、48顆黃寶石總重約11.46克拉，以及253顆鑽石總重約1.72克拉。