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信義區夜貓族新去處！米其林必比登名店「小品雅廚」五月進駐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「小品雅廚」連續兩年榮獲米其林必比登推薦。圖／摘自小品雅廚臉書
「小品雅廚」連續兩年榮獲米其林必比登推薦。圖／摘自小品雅廚臉書

台北市中山區經營逾40年的清粥小菜老字號「小品雅廚」，正式跨出原有據點版圖，宣布自5月1日起進駐信義區，於「台北市信義區忠孝東路五段37號」開設全新門市，營業時間自晚間6點一路至翌日清晨5點，延續品牌一貫的深夜食堂定位。

「小品雅廚」長年以「清粥小菜」形式深耕台北夜生活圈，每日供應超過20道台式家常料理，多數菜色當日現做，並依季節調整食材內容。餐檯上整齊陳列的冷菜，以小份量呈現，無論搭配清粥或白飯，皆構成許多老饕記憶中的深夜標配，也讓這裡成為夜貓族與餐飲從業人員的固定落腳處。

這家店過去並未積極宣傳，名氣多半來自熟客間的口耳相傳，直到2024年首度入選《台灣米其林指南》必比登推薦後，聲量迅速攀升，並連續兩年獲得肯定。從在地深夜食堂到被國際指南關注，小品雅廚的發展軌跡，也映照出台北庶民飲食文化逐漸被看見的過程。

新開設的信義店，選址於餐酒館與夜店林立的商圈之中，提供不同於酒精社交場域的選擇，讓人能在夜晚仍有一處可以安靜坐下、好好吃飯的地方。對許多習慣夜間活動的族群而言，這樣的空間填補了深夜用餐的空缺。

招牌菜色方面，店內數十道經典家常料理依舊是主角，從香菇肉、乾扁四季豆、宮保皮蛋到滷白菜皆為人氣品項，其中番茄炒蛋以微甜帶焦香的風味廣受好評，被不少饕客譽為「台北最強」。包括美食作家洪愛珠也曾將其「豆鼓苦瓜」選入「500盤」評鑑，形容其風味甘潤、口感清爽。

值得一提的是，「小品雅廚」創辦人李台營除了經營餐飲事業，同時也是鋼筆收藏與販售領域的知名人物，另經營鋼筆專門店「小品雅集」，收藏從數百元到數十萬元不等，在台灣鋼筆圈具有一定知名度。從飲食到書寫工具，兩種看似不同的領域，卻同樣體現其對細節與質感的講究。

被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的「小品雅廚」。記者黃仕揚／攝影
被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的「小品雅廚」。記者黃仕揚／攝影

「小品雅廚」在中山區屹立40年。圖／摘自小品雅廚臉書
「小品雅廚」在中山區屹立40年。圖／摘自小品雅廚臉書

米其林 必比登 台北

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