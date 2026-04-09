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全國電子4月限時破盤抗漲！大家電5.5折起 支付優惠疊加最高回饋16%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子破盤期間，空調類除了9折優惠，玉山銀行卡友更獨享12期0利率及最高3,800點回饋，並附贈8年延長保固與免費標準安裝。圖／全國電子提供
全國電子破盤期間，空調類除了9折優惠，玉山銀行卡友更獨享12期0利率及最高3,800點回饋，並附贈8年延長保固與免費標準安裝。圖／全國電子提供

隨著氣溫逐步攀升，居家換季與盛夏降溫家電需求也同步升溫，全國電子宣布將於4月10日至4月20日推出「四月破盤」活動，鎖定汰舊換新商機。在通膨壓力下，本次主打指定大家電5.5折起、全館家電9折，並結合會員與支付機制，最高回饋上看16%。

活動最大亮點為「滿額1元放大術」，讓消費者購入高單價家電的同時，可用1元加購多款熱門商品，包括Dyson吸塵器與造型產品、Samsung Galaxy A36手機、筆電甚至按摩椅等品項，全面升級居家生活。

為回饋會員，全國電子今年全面優化點數制度，單日消費滿50,000元可直接獲得3%回饋，並推出點數翻倍折，1,000點即可兌換2,000元折價券。搭配玉山銀行信用卡、Unicard與「全國揪速Pay」，再享加碼回饋。週末更推出環保日活動，綠點商品享10倍點數回饋，最高可再拿1,000元。

針對個別品類，空調除享9折外，玉山卡友可分12期0利率並獲最高3,800點，另附8年延長保固與標準安裝。電視最低5.3折起，購買75吋以上機種還有機會抽中名古屋雙人來回機票。冰箱與洗衣機則結合生活回饋，滿額可抽住宿券或3C產品，廚房設備亦提供最高3,000元補貼，滿額還可「抽免單」。

3C產品舊換新最高折抵19,500元，並針對筆電、手機、遊戲機等推出低價延長保固方案。同時攜手SONY與HITACHI推出1+1聯合促銷，並有機會抽中家庭劇院或除濕機等旗艦家電，滿額回饋點數最高更衝上3萬點。

此外，全國電子也透過LINE官方帳號推出互動遊戲「破盤春來運轉」，綁定好友即可天天抽最高可獲1,000元折價券。門市同步舉辦「會員回娘家」活動，還能加碼領取最高1,000點會員點數。

全國電子於4月10日至4月20日強勢推出「四月破盤」活動，主打指定大家電5.5折起、全館家電9折。圖／全國電子提供
全國電子於4月10日至4月20日強勢推出「四月破盤」活動，主打指定大家電5.5折起、全館家電9折。圖／全國電子提供

趁著春季換季進行空調汰舊換新，全國電子提醒，舊機的清潔保養同樣關鍵，全國電子推空調清潔保養優惠1,899元。圖／全國電子提供
趁著春季換季進行空調汰舊換新，全國電子提醒，舊機的清潔保養同樣關鍵，全國電子推空調清潔保養優惠1,899元。圖／全國電子提供

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