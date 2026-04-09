燦坤「無所事事的幸福時光」會員特典全館5折起！滿額抽44,520燦坤K幣

燦坤3C家電「無所事事的幸福時光」會員特典4月10日至4月20日登場，主打「春季大促五星級（有省錢）」策略，燦坤全台門市與燦坤線上購物同步開跑，祭出全館5折起，多項指定商品享限時優惠與獨家回饋，並集結滿額贈、滿額抽等多重好康；消費滿1,201元起（不含Apple、小米、dyson全系列、Switch 2主機）可獲得一次抽獎機會（可累計），將連續11天、天天抽出1名幸運會員可獲得44,520燦坤K幣。

活動期間消費滿額最高送Rinnal日本原裝24L數位恆溫強制排氣式奈米氣泡熱水器、JHT i芯深捏臀感按摩椅、SAMSUNG Galaxy S26 12GB／512GB手機、DeLonghi全自動義式咖啡機等限量好禮4選1，Surpass會員消費滿額獨享最高再送7,500燦坤K幣。會員於門市消費滿400元，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」App或使用44燦坤K幣換購，可享燦坤陪你動快乾毛巾一份（每卡限兌一份，限量4,000份）。

本次燦坤會員特典以「挑戰低價」企畫天天推驚喜，主打「價格當日限定、每日限量開搶」，生活家電、螢幕、穿戴裝置、電腦周邊與健康周邊商品應有盡有。4月10日推出SP廣穎電通32GB隨身碟享限時會員促銷價129元，限量400個；下殺41折的Tefal隨行果汁機享限時會員促銷價990元，限量500個。4月11日推出直降46折的acer Nitro有線電競鍵盤滑鼠組，限時會員促銷價999元，限量500組。4月12日推出ASUS VZ279HG護眼電競螢幕享限時會員促銷價2,888元，限量500台。

4月10日至4月20日燦坤會員特典期間買指定空調最低下殺1.8萬元有找，像是適合3～5坪空間、屬於一級能效的SAMPO KF系列一對一變頻單冷空調享限時會員促銷價17,900元，限量500台；適合3～5坪、屬於一級能效的Panasonic一對一變頻單冷空調享限時會員促銷價22,900元，限量150台。適合15坪空間的SHARP 12L高效淨除濕機享限時會員促銷價8,390元。

日本製HITACHI 475公升平面式無邊框鋼板五門冰箱享限時會員促銷價48,900元，持燦坤會員寵物卡再現折1,000元，買再送SAMPO 8L電烤箱或SAMPO電烤盤好禮2選1。LG 22+20公斤AI智控洗乾衣機直降2.5萬元，享限時會員促銷價89,900元。LG 65型旗艦影音OLED evo顯示器直降63折，享限時會員促銷價50,900元。

母親節送禮最熱門的小家電也有超省優惠，像是燦坤獨家超值組合Panasonic高速礦物負離子吹風機+德國medisana語音手臂式血壓計享限時會員促銷價3,790元，等於下殺5折；特福10人份微電腦熱旋球釜電子鍋下殺31折，享燦坤獨家限時會員促銷價1,990元，買再享30天安心體驗

會員特典期間全台燦坤門市推出Rokid Glasses帶顯示Ai智慧眼鏡享限時會員促銷價22,999元，限量50組，買再送Zeiss蔡司蒸氣眼罩8入盒裝+磁吸鏡框，搭配充電眼鏡盒或磁吸充電膠囊一款。

此外，在今天（4月9日）燦坤「無所事事的幸福時光」會員特典記者會中首發亮相的話題新品「Poketomo口袋同萌」AI對話式機器人也是矚目焦點之一，由台灣夏普總經理張凱傑親自出席介紹。張凱傑表示，「Poketomo口袋同萌」自日本上市以來迅速竄紅，此次台灣首度亮相即選在燦坤發表，這款以狐獴為靈感、輕巧口袋大小的AI夥伴，去年12月在日本上市後，短短不到3個月銷售已突破萬台，目前正在積極做「中文特訓」，更透過專利AI大語言模型與雲端記憶技術，能記住主人的興趣與情緒，完整產品細節與預購方案後續會再揭曉。

燦坤3C家電「無所事事的幸福時光」會員特典活動全館5折起，消費滿額抽44,520燦坤K幣。圖／燦坤提供

燦坤3C家電「無所事事的幸福時光」會員特典記者會，邀請9大品牌高層代表共同參與「AI智慧生活」啟動儀式。圖／燦坤提供

4月10日至4月20日燦坤會員特典買指定空調享6重好康，指定空調最低1.8萬元有找。圖／燦坤提供

燦坤3C家電「無所事事的幸福時光」會員特典記者會首發亮相話題新品「Poketomo口袋同萌」AI對話式機器人。圖／燦坤提供