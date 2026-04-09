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天生墨鏡臉認證！Jennie拿下全球代言人成Ray-Ban新門面

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Ray-Ban雷朋宣布Jennie擔任全球品牌代言人。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban雷朋宣布Jennie擔任全球品牌代言人。圖／Ray-Ban提供

擁有一張漂亮貓臉的Jennie，可說是一副天生的墨鏡臉，她在私底下與機場造型，墨鏡幾乎可是隨身配備。現在Ray-Ban雷朋正式宣布，由風靡全球的偶像Jennie擔任全球品牌代言人，看中的正是她那種毫不費力的時髦氣場與鮮明個人風格。

其實這次合作早有跡可循。早在品牌官宣之前，Jennie便多次於私下與公開舞台配戴多款Ray-Ban眼鏡，2026年金唱片大獎後台，她更贈送50副雷朋墨鏡給合作舞者，話題十足；此外，她也曾現身首爾Ray-Ban快閃活動，雙方頻繁互動，當時已讓人合理猜測雙方將有進一步合作。

對於此次合作，Jennie表示：「我很開心能與Ray-Ban合作。對我來說，自信不是張揚，而是來自對自己的舒適感。Ray-Ban也擁有這樣的特質，簡潔、富有表達力，同時能自然融入日常生活。我喜歡那些能每天陪伴你、成為情緒一部分的單品，而這次的合作正是如此。」

Ray-Ban同步釋出的全球形象大片，以極簡視覺搭配深紅色點綴，巧妙呼應她的全名Jennie Ruby Jane，品牌也趁勢推出6款全新風格眼鏡，延續經典輪廓之餘，也注入Jennie式的率性與時髦態度。

Ray-Ban雷朋宣布Jennie擔任全球品牌代言人。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban雷朋宣布Jennie擔任全球品牌代言人。圖／Ray-Ban提供

RAY-BAN RB2016-60131，5,550元。圖／Ray-Ban提供
RAY-BAN RB2016-60131，5,550元。圖／Ray-Ban提供

RAY-BAN RB3774D-0019A，8,100元。圖／Ray-Ban提供
RAY-BAN RB3774D-0019A，8,100元。圖／Ray-Ban提供

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