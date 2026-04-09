「黑白大廚」鄭智善親赴金門坑道挑老酒 專屬編號魂酒金高4月中開搶

以熱門實境節目《黑白大廚》在全球爆紅的韓國「港點女王」鄭智善主廚，近期不僅來台拍攝環島料理節目，更接受50度以上金門高粱酒總代理黑松公司邀請，親自前往金門酒廠儲酒坑道，憑藉職人級的敏銳味蕾，在數百罈老原酒中反覆品評，最終選定一款珍稀的20年老甕酒，推出結合料理職人魂與傳承酒魂的「魂酒金門高粱酒」 。這款酒計畫於 4月15日起在7-ELEVEN及全家便利商店開放預購，並陸續進駐各大通路，建議售價為890元 。

曾在節目中以「拔絲地瓜」絕技驚豔四座的鄭智善，對甜感與風味層次有著極高的判讀力 。這款由她親自挑選的老甕酒，開瓶後便能感受到厚重的熟透麥芽糖與地瓜甜香，待酒液逐漸甦醒後，還會釋放出焦糖與炒栗子的溫暖氣息 。入口後酒體圓潤順喉，高粱的乾淨辛香與地瓜甜潤交織出細微蜜感，尾韻則帶著熟地瓜回甘與類似韓式甜醬的獨特香氣，是金門酒廠產品線中首見具備「韓式風味」的驚喜之作 。

為彰顯這份一期一會的珍稀感，每瓶「魂酒金門高粱酒」的瓶身都特別印上專屬的「靈魂編號」，代表這款酒源自同一靈魂的風味證明 。鄭智善表示，她非常喜愛金門高粱酒乾淨柔順的特質，無論與何種料理搭配都非常契合 。這次透過她的職人視角，將20年老酒的醇厚與韓式料理的語感相融合，不僅展現了金門高粱酒的跨國界魅力，更為廣大酒友與饕客帶來前所未有的味覺新領域 。

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「魂酒金門高粱酒」是由《黑白大廚》鄭智善主廚憑藉其職人級的味蕾，親自挑選出的「韓式風味」金門高粱酒。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「魂酒金門高粱酒」瓶身打造專屬「靈魂編號」，象徵一期一會來自同一靈魂的珍稀風味。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康