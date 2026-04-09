Dyson重返掃拖機器人戰場！邀朴寶劍代言新機打造AI清潔新體驗

在掃地機器人市場沉寂多年後，Dyson再度出手，正式回歸居家自動清潔領域。此次不僅推出全新Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人，更邀請韓國演員朴寶劍擔任品牌大使，以其溫暖乾淨的形象，呼應產品主打的潔淨與安心體驗。朴寶劍表示，家不僅是休息場所，更是恢復狀態的重要空間，而科技則是提升生活品質的關鍵要素。

Dyson指出，面對現代人生活節奏快速且高度變動，如何有效維持居家整潔，已成為日常剛需。此次推出的Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人，整合品牌多年累積的吸塵技術、洗地系統與Ai智慧感測能力，主打乾濕同步清潔與自動策略調整，期望重新定義掃地機器人的清潔標準。

產品核心在於其Ai智慧感測系統，可辨識近200種常見物件與髒污，並透過高速運算即時規劃清潔路徑。系統亦具備持續學習能力，使辨識精準度進一步提升。搭配Dyson專利「潔癖級演算」，機器人可針對頑固污漬進行重點處理，必要時啟動最多15次來回清潔，直到確認污垢被完全去除，強化清潔的徹底性。

Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人延續Dyson經典技術，包括透過光學偵測系統強化低光源環境下的灰塵辨識能力，並結合LiDAR 雙重雷射光束，實現更精準的空間辨識與避障能力。搭載Dyson 經典吸塵技術，並導入防纏結滾刷設計，可有效處理毛髮問題；當偵測到地毯時，吸力亦會自動提升至4倍，確保不同地面材質皆能維持穩定清潔表現。

在濕拖方面，採用12點釋放熱活水設計，滾筒旋轉時自清潔，並搭配40mm可延伸設計深入邊角，減少清潔死角。清潔完成後，基座將自動進行滾筒清洗與熱風乾燥，降低細菌滋生風險。同時搭載Dyson專利Root Cyclone氣旋技術有效分離灰塵 ，無需使用集塵袋，大容量集塵設計支援最長100天免傾倒，降低使用者維護負擔。

針對智慧家電常見的隱私疑慮，Dyson強調所有影像與數據皆於本機即時運算，不經雲端傳輸，並在處理後立即刪除，同時通過歐盟相關安全認證，確保使用過程中的資料安全。使用者亦可透過MyDyson應用程式遠端操作設備，包含排程設定、模式調整與清潔狀態監控，清潔管理更直覺。

Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人即日起式在台上市，建議售價24,900元。即日起至5月31日止購買，將加贈總價值最高達8,750元的專用配件組與清潔劑；既有Dyson吸塵器用戶憑舊機序號登錄活動，還可享現折3,000元優惠。

搭載Dyson經典智慧光學偵測技術，並結合LiDAR雙重雷射光束，實現更精準的空間辨識與避障能力。圖／Dyson提供

延續品牌特色，集塵桶搭載Dyson專利Root Cyclone氣旋技術，有效分離灰塵。圖／Dyson提供