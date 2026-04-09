快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

老饕必衝！茹絲葵春季套餐限時登場 美國頂級和牛肋眼首度驚艷亮相

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
茹絲葵籌備多時推出春季套餐，由全新「美國頂級和牛肋眼牛排」領銜一眾新品，演繹春日饗宴。圖／茹絲葵提供
茹絲葵籌備多時推出春季套餐，由全新「美國頂級和牛肋眼牛排」領銜一眾新品，演繹春日饗宴。圖／茹絲葵提供

隨著春意漸濃，享譽全球的頂級牛排領導品牌「茹絲葵經典牛排館」，即日起至6月30日於全台門市限時推出全新春季套餐 。本季最受矚目的焦點，首推首度亮相的「美國頂級和牛肋眼牛排」，這款結合日本和牛細緻油花與美國牛醇厚肉香的頂級肉品，為嗜肉老饕帶來入口即化的極致饗宴。套餐價格依主餐選擇不同，落在新台幣3,040元至6,990元之間 。

除了令人驚豔的主餐，茹絲葵更在套餐中揉合了紐奧良法式底蘊與初春氣息 。前菜「美國頂級慢燉牛小排義大利餃」，將慢火細燉三小時的牛小排包覆於薄透麵皮中，展現柔嫩濃香 ；「甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉」則以羅曼葉、菲達起司與酪梨鄉村醬堆疊出清爽層次 。此外，備受好評的經典馬鈴薯泥，也升級為「黑松露絲絨薯泥」，拌入深邃的松露氣息，口感滑順如絲綢 。

這場味覺旅程的收尾，同樣富有巧思。壓軸甜點「迷你紐奧良焦糖香蕉起司蛋糕」，靈感源自當地的傳奇甜點，將帶有蘭姆酒香的焦糖香蕉結合濃郁奶油乳酪與酥脆核桃底層，冷熱交織出迷人的微醺風味 。為了提升整體用餐氛圍，套餐更備有血統卓越的「加州水果刀混釀紅酒」作為開胃酒，透過莓果與薄荷香氣為春日饗宴揭開序幕 。即日起，北中南四家分店均開放預訂，誠邀賓客共享這場限時三個月的春日盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉以羅曼葉為基底，結合培根、炙烤玉米與菲達起司，搭配酪梨鄉村醬與橄欖油，堆疊清爽多層次風味。圖／茹絲葵提供
甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉以羅曼葉為基底，結合培根、炙烤玉米與菲達起司，搭配酪梨鄉村醬與橄欖油，堆疊清爽多層次風味。圖／茹絲葵提供

迷你紐奧良焦糖香蕉起司蛋糕，靈感來自紐奧良經典香蕉福斯特；蘭姆酒焦糖香蕉搭配香草冰淇淋，交織出冷熱層次與迷人酒香尾韻。圖／茹絲葵提供
迷你紐奧良焦糖香蕉起司蛋糕，靈感來自紐奧良經典香蕉福斯特；蘭姆酒焦糖香蕉搭配香草冰淇淋，交織出冷熱層次與迷人酒香尾韻。圖／茹絲葵提供

全新「美國頂級和牛肋眼牛排」搭配甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉與黑松露絲絨薯泥。圖／茹絲葵提供
全新「美國頂級和牛肋眼牛排」搭配甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉與黑松露絲絨薯泥。圖／茹絲葵提供

在茹絲葵經典的馬鈴薯泥中加入松露油與松露碎粒，口感綿密滑順、香氣濃郁，口口盡享奢華風味。圖／茹絲葵提供
在茹絲葵經典的馬鈴薯泥中加入松露油與松露碎粒，口感綿密滑順、香氣濃郁，口口盡享奢華風味。圖／茹絲葵提供

美國頂級慢燉牛小排義大利餃以紅酒慢燉三小時的牛小排與炙烤蘑菇為餡，佐以濃郁精華醬底，盡享柔嫩濃香。圖／茹絲葵提供
美國頂級慢燉牛小排義大利餃以紅酒慢燉三小時的牛小排與炙烤蘑菇為餡，佐以濃郁精華醬底，盡享柔嫩濃香。圖／茹絲葵提供

相關新聞

爆脆、爆汁、不卡手！肯德基「無骨雞腿霸」4月12日搶先快閃

全球速食市場掀起「無骨炸雞」風潮，從美國到韓國，越來越多消費者偏好能直接大口享用的無骨炸雞。看準這股潮流，肯德基宣布迎來「炸雞無骨新世代」，4月14日起正式推出全新主餐 「爆脆無骨雞腿霸」，整塊雞腿去骨製成，保留厚實肉感與多汁口感，外層裹上獨家超爆脆酥炸外皮，自此不用吐骨頭也能盡情爽吃炸雞。

全國電子4月限時破盤抗漲 大家電5.5折起 支付優惠疊加最高回饋16%

隨著氣溫逐步攀升，居家換季與盛夏降溫家電需求也同步升溫，全國電子宣布將於4月10日至4月20日推出「四月破盤」活動，鎖定汰舊換新商機。在通膨壓力下，本次主打指定大家電5.5折起、全館家電9折，並結合會員與支付機制，最高回饋上看16%。

燦坤「無所事事的幸福時光」會員特典全館5折起！滿額抽44,520燦坤K幣

燦坤3C家電「無所事事的幸福時光」會員特典4月10日至4月20日登場，主打「春季大促五星級（有省錢）」策略，燦坤全台門市與燦坤線上購物同步開跑，祭出全館5折起，多項指定商品享限時優惠與獨家回饋，並集結滿額贈、滿額抽等多重好康；消費滿1,201元起（不含Apple、小米、dyson全系列、Switch 2主機）可獲得一次抽獎機會（可累計），將連續11天、天天抽出1名幸運會員可獲得44,520燦坤K幣。

天生墨鏡臉認證！Jennie拿下全球代言人成Ray-Ban新門面

擁有一張漂亮貓臉的Jennie，可說是一副天生的墨鏡臉，她在私底下與機場造型，墨鏡幾乎可是隨身配備。現在Ray-Ban雷朋正式宣布，由風靡全球的偶像Jennie擔任全球品牌代言人，看中的正是她那種毫不費力的時髦氣場與鮮明個人風格。

「黑白大廚」鄭智善親赴金門坑道挑老酒 專屬編號魂酒金高4月中開搶

以熱門實境節目《黑白大廚》在全球爆紅的韓國「港點女王」鄭智善主廚，近期不僅來台拍攝環島料理節目，更接受50度以上金門高粱酒總代理黑松公司邀請，親自前往金門酒廠儲酒坑道，憑藉職人級的敏銳味蕾，在數百罈老原酒中反覆品評，最終選定一款珍稀的20年老甕酒，推出結合料理職人魂與傳承酒魂的「魂酒金門高粱酒...

Dyson重返掃拖機器人戰場！邀朴寶劍代言新機打造AI清潔新體驗

在掃地機器人市場沉寂多年後，Dyson再度出手，正式回歸居家自動清潔領域。此次不僅推出全新Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人，更邀請韓國演員朴寶劍擔任品牌大使，以其溫暖乾淨的形象，呼應產品主打的潔淨與安心體驗。朴寶劍表示，家不僅是休息場所，更是恢復狀態的重要空間，而科技則是提升生活品質的關鍵要素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。