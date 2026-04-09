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老饕必衝！茹絲葵春季套餐限時登場 美國頂級和牛肋眼首度驚艷亮相
隨著春意漸濃，享譽全球的頂級牛排領導品牌「茹絲葵經典牛排館」，即日起至6月30日於全台門市限時推出全新春季套餐 。本季最受矚目的焦點，首推首度亮相的「美國頂級和牛肋眼牛排」，這款結合日本和牛細緻油花與美國牛醇厚肉香的頂級肉品，為嗜肉老饕帶來入口即化的極致饗宴。套餐價格依主餐選擇不同，落在新台幣3,040元至6,990元之間 。
除了令人驚豔的主餐，茹絲葵更在套餐中揉合了紐奧良法式底蘊與初春氣息 。前菜「美國頂級慢燉牛小排義大利餃」，將慢火細燉三小時的牛小排包覆於薄透麵皮中，展現柔嫩濃香 ；「甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉」則以羅曼葉、菲達起司與酪梨鄉村醬堆疊出清爽層次 。此外，備受好評的經典馬鈴薯泥，也升級為「黑松露絲絨薯泥」，拌入深邃的松露氣息，口感滑順如絲綢 。
這場味覺旅程的收尾，同樣富有巧思。壓軸甜點「迷你紐奧良焦糖香蕉起司蛋糕」，靈感源自當地的傳奇甜點，將帶有蘭姆酒香的焦糖香蕉結合濃郁奶油乳酪與酥脆核桃底層，冷熱交織出迷人的微醺風味 。為了提升整體用餐氛圍，套餐更備有血統卓越的「加州水果刀混釀紅酒」作為開胃酒，透過莓果與薄荷香氣為春日饗宴揭開序幕 。即日起，北中南四家分店均開放預訂，誠邀賓客共享這場限時三個月的春日盛宴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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