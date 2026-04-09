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爆脆、爆汁、不卡手！肯德基「無骨雞腿霸」4月12日搶先快閃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，採用整塊雞腿肉去骨製成，不同於常見雞柳條產品，完整保留整塊雞腿肉的厚實口感與多汁肉質。圖／肯德基提供
全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，採用整塊雞腿肉去骨製成，不同於常見雞柳條產品，完整保留整塊雞腿肉的厚實口感與多汁肉質。圖／肯德基提供

全球速食市場掀起「無骨炸雞」風潮，從美國到韓國，越來越多消費者偏好能直接大口享用的無骨炸雞。看準這股潮流，肯德基宣布迎來「炸雞無骨新世代」，4月14日起正式推出全新主餐 「爆脆無骨雞腿霸」，整塊雞腿去骨製成，保留厚實肉感與多汁口感，外層裹上獨家超爆脆酥炸外皮，自此不用吐骨頭也能盡情爽吃炸雞。

不同於市面上常見的雞柳條或配餐型無骨炸雞，「爆脆無骨雞腿霸」主打整塊雞腿肉厚切上桌，保留肉質自然油脂與纖維，外酥內嫩、肉汁飽滿。肯德基指出，「無骨炸雞不只方便，更能成為主餐，吃起來爽感十足，不論追劇、聚會或工作，都能大口吃、不中斷。」

要想提前體驗新品，肯德基於4月12日上午11點至12點，在全台6都精選17間門市舉辦 「為你去骨」快閃活動。只要帶任意含骨雞腿（不限品牌），即可現場換取 「爆脆無骨雞腿霸2入」。此外，4月14日至27日，肯德基同步推出數位互動「全民去骨行動」，消費者可透過手機掃描雞腿體驗趣味去骨過程，完成任務的會員還可獲得買一送一優惠券。

同時，肯德基也推出 「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，搭配原味蛋撻及可樂的平日午餐超值組合，只要99元起。

肯德基4月14日推出全新主餐 「爆脆無骨雞腿霸」。圖／肯德基提供
肯德基4月14日推出全新主餐 「爆脆無骨雞腿霸」。圖／肯德基提供

鮮嫩多汁的「爆脆無骨雞腿霸」炸雞新世代。圖／肯德基提供
鮮嫩多汁的「爆脆無骨雞腿霸」炸雞新世代。圖／肯德基提供

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