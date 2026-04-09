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台中漢神洲際開幕怎麼去？開車族、大眾運輸接駁車交通攻略一次看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中漢神洲際購物廣場將於4月10日中午12點30分正式開幕。記者黃仲裕／攝影
台中漢神洲際購物廣場將於4月10日中午12點30分正式開幕。記者黃仲裕／攝影

6.6萬坪的台中漢神洲際購物廣場，即將於4月10日中午12點30分正式開門見客，作為台中最新購物商場之作，漢神洲際主打集結超過500家品牌進駐，並主打約150家為全台首家、台中獨家或旗艦店型。但開幕前夕，社群上也流傳多篇漢神洲際多處仍在趕工、施工的模樣，明天正式開幕能看到幾成的完整度，也是在地人熱議的焦點。

迎接開幕人潮、車潮，漢神洲際交通與停車、接駁車規劃方案：

開車族

商場緊鄰台74線快速道路，行駛國道一號的民眾可由大雅交流道下匝道後直行環中路；行駛台74線東西向則建議分別提前由「北屯二匝道」或「潭子匝道」下交流道，直行環中路進入環中路側地下停車場。經市區道路前往的民眾建議利用崇德路、崇德十路或四平路前往。

停車規劃部分，館內設有約2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，共計6,600席，為台中百貨中最大規模停車配置。汽車可由環中路或崇德十九路進入地下停車場，亦可由崇德十九路進入立體停車場；機車可由環中路或由崇德十九路立體停車場進場。

停車優惠機制部分，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則享多元停車優惠，漢神APP會員可享免費停車 1小時，憑館內消費發票500元即可停車1小時，最高可享6小時停車折抵，還可搭配聯名卡與會員優惠使用。開幕首年更有平常日不限金額發票即可免費停車6小時，可事先下載漢神APP，即時查詢館內停車剩餘車位狀況，提前掌握停車動態。

搭大眾運輸前往

可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘公車約10分鐘即可抵達。開幕期間(4月10日至4月30日)規劃捷運接駁專車服務，往返文心崇德站與松竹站，約每30分鐘一班。4月10日至5月10日推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，並享有抽獎與票券兌換等加碼優惠。

開幕優惠

迎接開幕，漢神洲際推出多重消費回饋活動。4月10日至4月22日，加入漢神APP會員於館內消費，可享全館單筆滿5,000元送500元，精品滿10,000元送500元、名品珠寶滿10,000元送1,000元、大家電滿10,000元送 1,000元。此外，4月10日至5月10日，化妝品單筆滿2,000元送200元。開幕首波推出韓國人氣插畫品牌「MOMOREI可愛爆擊」來店禮活動。

另外，開幕期間推出「消費周周抽」活動，至5月10日前，漢神會員當日館內消費滿2,000元，即有機會抽中市值超過120萬元的F1賽車城市雙人遊，前往米蘭、馬德里或拉斯維加斯，並同步抽出漢來日月行館及多項飯店住宿大獎。

台中 漢神

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