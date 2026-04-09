聽新聞
0:00 / 0:00
航海風 × 頂級織藝！FENDI早秋系列 輕旅行時尚綻放夏日質感
FENDI 2026早秋預系列以夏末季節感為靈感，揉合精湛工藝與輕盈實穿性，打造適合都市人周末短途旅行的時髦單品，將夏日餘韻與早秋氣息完美銜接。
系列以經典Pequin條紋圖樣打造清新航海風格，點綴充滿亮眼的紅藍色彩注入活力，並大量運用拉菲草、丹寧與輕盈棉質三大夏日必備材質，以輕盈通透的質感打造層次豐富的穿搭造型，完美呼應季節氛圍。
品牌經典包款全面換上夏日新裝，從Peekaboo、Baguette、By the Way及全新Fendigraphy皆以精美的拉菲草編織工藝細膩打造，並精巧編織出幾何輪廓，搭配繽紛活潑的彩色亮片詮釋輕盈度假感，工藝細節令人讚嘆。
男裝系列的設計同樣兼具質感與實用性，FENDI Lui旅行袋與大型托特包以專用針織機製作，將100%粘纖與藍色棉絲精密交織，質感細膩且輪廓挺度十足，容量適中，是夏日出遊必備單品。
近年來最受歡迎的吊飾設計更展現FENDI獨特創意與精巧工藝，從夏日感的冰淇淋、冰棒、到戴著草帽或套著游泳圈的小狗，各種吊飾以頂級材質與奇思妙想設計而成，造型童趣討喜。耳夾、髮夾等新潮飾品則主打混搭疊戴，同色或撞色皆能創造前衛造型，精準捕捉年輕世代時尚態度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。