航海風 × 頂級織藝！FENDI早秋系列 輕旅行時尚綻放夏日質感

FENDI 2026早秋預系列以夏末季節感為靈感，揉合精湛工藝與輕盈實穿性，打造適合都市人周末短途旅行的時髦單品，將夏日餘韻與早秋氣息完美銜接。

系列以經典Pequin條紋圖樣打造清新航海風格，點綴充滿亮眼的紅藍色彩注入活力，並大量運用拉菲草、丹寧與輕盈棉質三大夏日必備材質，以輕盈通透的質感打造層次豐富的穿搭造型，完美呼應季節氛圍。

品牌經典包款全面換上夏日新裝，從Peekaboo、Baguette、By the Way及全新Fendigraphy皆以精美的拉菲草編織工藝細膩打造，並精巧編織出幾何輪廓，搭配繽紛活潑的彩色亮片詮釋輕盈度假感，工藝細節令人讚嘆。

男裝系列的設計同樣兼具質感與實用性，FENDI Lui旅行袋與大型托特包以專用針織機製作，將100%粘纖與藍色棉絲精密交織，質感細膩且輪廓挺度十足，容量適中，是夏日出遊必備單品。

近年來最受歡迎的吊飾設計更展現FENDI獨特創意與精巧工藝，從夏日感的冰淇淋、冰棒、到戴著草帽或套著游泳圈的小狗，各種吊飾以頂級材質與奇思妙想設計而成，造型童趣討喜。耳夾、髮夾等新潮飾品則主打混搭疊戴，同色或撞色皆能創造前衛造型，精準捕捉年輕世代時尚態度。

點綴繽紛彩色亮片的拉菲草編織版PEEKABOO系列包款提供不同大小尺寸選擇。圖／FENDI提供

拉菲草編織版本大容量的PEEKABOO包款是夏日度假必備。圖／FENDI提供

動物造型掛飾也加上海邊度假必備的游泳圈。圖／FENDI提供

點綴繽紛彩色亮片的拉菲草編織版PEEKABOO系列包款。圖／FENDI提供

Pequin條紋圖樣與拉菲草編織工藝洋溢渡假氣息。圖／FENDI提供

與拉菲草一樣、丹寧和輕盈的棉質材質也是夏日衣櫥的常駐主角。圖／FENDI提供