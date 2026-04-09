聽新聞
0:00 / 0:00
台中漢神洲際購物廣場明開幕 百貨送提袋、冰品出招搶客
台中漢神洲際購物廣場明天開幕，同時點燃台中母親節檔期戰火。台中大遠百宣布母親節檔期從4月16日開打，推出買千送百優惠；台中廣三SOGO則針對顧客再加碼，會員送化妝品抵用券，消費滿額再送限量麻布提袋；台中新光三越則有會員消費滿額送日本知名冰品。
台中漢神洲際購物廣場占地約6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，其中約150家為全台首店、台中獨家品牌或特色旗艦店型，首波名人坊、漢來上海湯包、樂蔬等高人氣餐飲進駐，開幕前就已成為市場熱議焦點。
為確保交通順暢，台中市交通局與警察局針對崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若停車場達9成滿，立即啟動進場控管。漢神洲際購物廣場同步提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，建議民眾多加利用大眾運輸前往，避開車潮，並省去停車困擾。
因應新商場開幕，台中廣三SOGO針對顧客再加碼，4月10日至15日會員獨享最高回饋14.6%，高級會員送400元化妝品抵用券
金級、鑽石級會員送1000元化妝品抵用券；4月10日起全館持APP，且當日單筆滿800元，即送麻布提袋，限量300份，送完為止。
台中大遠百4月16日起祭出母親節檔期促銷優惠，百貨服飾累計5千送5百，國際精品指定專櫃單筆滿2萬送1千，國際精名品服飾指定櫃單筆2萬送2千，大家電單筆滿1萬送1千，保健器材單筆5千送5百等多重優惠好康。
台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，化妝品首13日單筆滿3000元送3000點、skm pay獨享全館單筆滿3000元送3000點；另4月9日至14日會員單筆滿300元，即可兌換東京牛奶cow cow ice等美味冰品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。