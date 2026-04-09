台中漢神洲際購物廣場明開幕 百貨送提袋、冰品出招搶客

6.6萬坪的台中漢神洲際購物廣場，即將於4月10日中午12點30分正式開門見客，作為台中最新購物商場之作，漢神洲際主打集結超過500家品牌進駐，並主打約150家為全台首家、台中獨家或旗艦店型。但開幕前夕，社群上也流傳多篇漢神洲際多處仍在趕工...

2026-04-09 15:21