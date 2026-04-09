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法式的活力、時髦與克己復禮 Baleciaga發表全新運動鞋視覺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過包含啞鈴、水壺、跳繩加上鞋款的靜物照，展現Balenciaga對運動的回歸內心與另類視角。圖／Balenciaga提供
透過包含啞鈴、水壺、跳繩加上鞋款的靜物照，展現Balenciaga對運動的回歸內心與另類視角。圖／Balenciaga提供

Balenciaga於近日正式發表創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新視覺大片，聚焦Radar系列與Triple S.2兩款運動鞋，本次發表不僅是Piccioli執掌品牌後的首波鞋履力作，更透過法國足球運動明星Hugo Ekitike與美國歌手Katy Perry的跨界詮釋，將頂尖專業人士的自律精神與機能深度連結，更是Balenciaga在Pierpaolo Piccioli上任後的重要全新一步。

Pierpaolo Piccioli上任後始終以精準剪裁、對色彩的深刻掌握、對Balenciaga歷史的重要爬梳廣獲各方好評。於此同時，運動鞋也在Balenciaga近10年的大眾印象中扮演重要角色，包含XL、3XL、10XL等誇張如船型的變異量體，高程度改寫了Balenciaga與近代運動鞋的美學風潮。本次全新視覺不走前衛或街頭路線，改搭配了由演繹者私人訓練歌單組成的訂製音樂，配合洗練造型，呈現出一種更有秩序感、回歸真實的專業姿態。

其中Radar系列命名展現如雷達般敏銳並探索未來的野心。鞋款採用超輕量流線型設計，強調反應力與柔韌的多功能性，尤其360°環繞鞋面的雙鞋帶系統配合向外延伸並包覆外底的抓地結構，張力十足，鞋面細節則壓印3B運動圖示與外露鞋碼，同系列並延伸出Ballerina芭蕾鞋版本，提供漸變灰與黑白點綴嬰兒粉配色，為纖細的女性輪廓帶來活力變奏；而相較於初代Triple S的厚重堆疊，新款Triple S.2則將鞋身結構拆解後重新拼接，展現出更具層次的結構之美。

目前Radar與Triple S.2系列均已在全台Balenciaga專門店、品牌官方網站正式發售，兩款鞋履的面世或無形訴說了：Baleciaga在既有基礎上將重心從量體、堆疊轉化為對內在的自省，呈現一種法式的時髦、活力、克己復禮。

有別於螢光幕前的歌手印象，Katy Perry在Balenciaga形象中以臉部特寫微微揮發的汗水，呈現運動後的靜謐與昇華。圖／Balenciaga提供
有別於螢光幕前的歌手印象，Katy Perry在Balenciaga形象中以臉部特寫微微揮發的汗水，呈現運動後的靜謐與昇華。圖／Balenciaga提供

法國足球運動明星Hugo Ekitike在最新形象宣傳中，呈現一種更為克制且專注的運動姿態。圖／Balenciaga提供
法國足球運動明星Hugo Ekitike在最新形象宣傳中，呈現一種更為克制且專注的運動姿態。圖／Balenciaga提供

Balenciaga近日正式發表創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新視覺大片，展現自律精神與時尚、機能的深度連結。圖／Balenciaga提供
Balenciaga近日正式發表創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新視覺大片，展現自律精神與時尚、機能的深度連結。圖／Balenciaga提供

美國歌手Katy Perry為Balenciaga拍攝了全新運動鞋形象視覺。圖／Balenciaga提供
美國歌手Katy Perry為Balenciaga拍攝了全新運動鞋形象視覺。圖／Balenciaga提供

全新的Balenciaga Radar運動鞋，帶有敏銳感知與對未來探索的意念。圖／Balenciaga提供
全新的Balenciaga Radar運動鞋，帶有敏銳感知與對未來探索的意念。圖／Balenciaga提供

男款Triple S.2運動鞋灰綠配色款，32,500元。圖／Balenciaga提供
男款Triple S.2運動鞋灰綠配色款，32,500元。圖／Balenciaga提供

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