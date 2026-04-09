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母親節獻永恆的動人花束！蕭邦以如蕾絲般溫柔的珠寶腕表綻放愛的光芒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹Precious Lace系列Mini-Froufrou系列珠寶。圖／蕭邦提供
模特兒演繹Precious Lace系列Mini-Froufrou系列珠寶。圖／蕭邦提供

母親節是頌揚愛與溫柔的時刻，瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard），以瑰麗的珠寶與腕表作品打造永恆綻放的花束。經典的Precious Lace珠寶系列與L'Heure du Diamant腕表作品，薈萃詩意花卉設計、璀璨寶石與經典工藝，將感動化為可配戴的永恆，成為愛與感謝的最美見證。

Precious Lace系列以16世紀源自歐洲的手工蕾絲為靈感，象徵母愛的細膩包覆與溫柔力量。系列運用精湛鏤空金工與鑲嵌技術，精選火光迥異又互相映襯的梨形切割與明亮式切割鑽石，重現手工蕾絲的輕盈層次，如同永不凋謝的花束，優雅又充滿生命力。系列提供18K白金與玫瑰金兩種不同色調的珍貴金屬材質選擇，純淨的設計搭配度高，無論戒指、項鍊、耳環或手鐲，都能為母親的日常造型點綴高貴光采。

作為蕭邦的旗艦珠寶表系列，L'Heure du Diamant腕表運用品牌標誌性的皇冠鑲嵌工藝，將鑽石環繞於表圈周圍，在最少金屬的狀況下能引進最多的光線，使鑽石能綻放出最璀璨的光芒，完美烘托珍貴彩色寶石打造的表盤，彷彿一朵獻給母親的寶石之花。系列自1960年代推出至今，設計活潑多變，兼具藝術傳承與現代美學。新作採用雕刻紋路或粉紅珍珠母貝材質為表盤，搭配沙弗萊石、紫水晶、橄欖石、黃水晶等繽紛彩寶，色彩層次豐富如盛開花園。蕭邦更堅持採用符合倫理標準的18K金，搭配精準的機械機芯，讓每一刻都閃耀愛的光芒

Precious Lace系列Mini-Froufrou手鐲，符合倫理道德的18K玫瑰金，鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，76萬2,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou手鐲，符合倫理道德的18K玫瑰金，鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，76萬2,000元。圖／蕭邦提供

Precious Lace系列Mini-Froufrou戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，41萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，41萬6,000元。圖／蕭邦提供

Precious Lace系列Mini-Froufrou耳環，符合倫理道德的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，74萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou耳環，符合倫理道德的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，74萬6,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石、自動上鍊機芯，粉紅色珍珠母貝鑲鑽表盤，340萬8,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石、自動上鍊機芯，粉紅色珍珠母貝鑲鑽表盤，340萬8,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌沙弗萊石、手上鍊機芯，銀色雕花太陽放射紋表盤，114萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌沙弗萊石、手上鍊機芯，銀色雕花太陽放射紋表盤，114萬5,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌紫水晶、石榴石、橄欖石、托帕石、玫瑰榴石與黃水晶、自動上鍊機芯，128萬6,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌紫水晶、石榴石、橄欖石、托帕石、玫瑰榴石與黃水晶、自動上鍊機芯，128萬6,000元。圖／蕭邦提供

Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，43萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，43萬6,000元。圖／蕭邦提供

Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，43萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割鑽石，43萬6,000元。圖／蕭邦提供

瑞士 母親節 腕表

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