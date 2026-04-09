布丁狗粉絲暴動！CACO cafe限定餐點＋加價購周邊一次公開

為迎接超人氣角色布丁狗出道30周年，CACO cafe攜手推出期間限定主題企劃，即日起於台南率先登場，並於4月10日進駐台中與高雄，全台四大門市同步換上療癒布置，打造今春最具話題性的IP主題咖啡空間。

此次聯名將角色世界全面實體化，從店外入口、用餐區到打卡角落皆融入布丁狗元素，營造宛如走進角色日常的沉浸式體驗。活動消息曝光後，已在社群掀起討論，被視為今年春夏「情緒療癒系」最強打卡新據點。

餐點設計以「輕鬆分享」為概念，推出多款期間限定主題料理，包括白醬千層麵、風味披薩與香烤拼盤等鹹食；甜點結合角色特色，打造麵條布丁聖代、QQ棉被布朗尼、布丁生乳捲及銅鑼燒冰淇淋。飲品則有布丁奶茶、椪糖冰沙與莓果氣泡飲，搭配專屬杯墊與造型吸管，每一款都有打卡魅力。

其中，台中漢神洲際門市更推出限定霜淇淋聖代系列，吸引粉絲跨城市朝聖。品牌表示，希望透過餐飲與空間設計，讓粉絲在用餐過程中感受角色陪伴的療癒氛圍。

除了餐點，現場同步推出期間限定周邊商品，包括造型長襪、托特包、零錢包、筆記本與胸章等生活小物，以及吊飾娃娃、大型絨毛玩偶與收藏盲盒，延伸IP陪伴感至日常生活。

活動期間也規劃兩波滿額加價購：即日起至6月30日消費滿999元可349元加購毛毛手提包；5月22日起滿1,200元則可129元加購絨毛髮帶。加入會員並追蹤社群，還可獲得限量手機支架開幕禮。此次主題門市檔期至6月30日。