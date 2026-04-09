快訊

牙套之亂羅生門？「歐耐恩」控診所奪權上億 醫師反擊揭千萬債務黑幕

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

聽新聞
0:00 / 0:00

布丁狗粉絲暴動！CACO cafe限定餐點＋加價購周邊一次公開

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
CACO cafe攜手布丁狗，精心準備充滿巧思的聯名餐點，搭配店內主題布景，打造沉浸式用餐體驗。圖/加州椰子集團提供
CACO cafe攜手布丁狗，精心準備充滿巧思的聯名餐點，搭配店內主題布景，打造沉浸式用餐體驗。圖/加州椰子集團提供

為迎接超人氣角色布丁狗出道30周年，CACO cafe攜手推出期間限定主題企劃，即日起於台南率先登場，並於4月10日進駐台中高雄，全台四大門市同步換上療癒布置，打造今春最具話題性的IP主題咖啡空間。

此次聯名將角色世界全面實體化，從店外入口、用餐區到打卡角落皆融入布丁狗元素，營造宛如走進角色日常的沉浸式體驗。活動消息曝光後，已在社群掀起討論，被視為今年春夏「情緒療癒系」最強打卡新據點。

餐點設計以「輕鬆分享」為概念，推出多款期間限定主題料理，包括白醬千層麵、風味披薩與香烤拼盤等鹹食；甜點結合角色特色，打造麵條布丁聖代、QQ棉被布朗尼、布丁生乳捲及銅鑼燒冰淇淋。飲品則有布丁奶茶、椪糖冰沙與莓果氣泡飲，搭配專屬杯墊與造型吸管，每一款都有打卡魅力。

其中，台中漢神洲際門市更推出限定霜淇淋聖代系列，吸引粉絲跨城市朝聖。品牌表示，希望透過餐飲與空間設計，讓粉絲在用餐過程中感受角色陪伴的療癒氛圍。

除了餐點，現場同步推出期間限定周邊商品，包括造型長襪、托特包、零錢包、筆記本與胸章等生活小物，以及吊飾娃娃、大型絨毛玩偶與收藏盲盒，延伸IP陪伴感至日常生活。

活動期間也規劃兩波滿額加價購：即日起至6月30日消費滿999元可349元加購毛毛手提包；5月22日起滿1,200元則可129元加購絨毛髮帶。加入會員並追蹤社群，還可獲得限量手機支架開幕禮。此次主題門市檔期至6月30日。

透過多樣化的服飾和生活小物等設計周邊，CACO cafe讓布丁狗專屬療癒力具象化，成為零距離的溫暖陪伴。圖/加州椰子集團提供
透過多樣化的服飾和生活小物等設計周邊，CACO cafe讓布丁狗專屬療癒力具象化，成為零距離的溫暖陪伴。圖/加州椰子集團提供

霜淇淋 高雄 台中

延伸閱讀

「布丁狗」30周年慶！7-ELEVEN首度推專屬集點活動 逾29款限量商品

7-ELEVEN 搶萌寵商機！布丁狗29款周邊登場 寵食優惠同步上陣

瓦城集團九大品牌推限量「小車盲盒」！樂子插旗台中勤美

相關新聞

法式的活力、時髦與克己復禮 Baleciaga發表全新運動鞋視覺

Balenciaga於近日正式發表創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新視覺大片，聚焦Radar系列與Triple S.2兩款運動鞋，本次發表不僅是Piccioli執掌品牌後的首波鞋履力作，更透過法國足球運動明星Hugo Ekitike與美國歌手Katy Perry的跨界詮釋，將頂尖專業人士的自律精神與機能深度連結，更是Balenciaga在Pierpaolo Piccioli上任後的重要全新一步。

母親節獻永恆的動人花束！蕭邦以如蕾絲般溫柔的珠寶腕表綻放愛的光芒

母親節是頌揚愛與溫柔的時刻，瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard），以瑰麗的珠寶與腕表作品打造永恆綻放的花束。經典的Precious Lace珠寶系列與L'Heure du Diamant腕表作品，薈萃詩意花卉設計、璀璨寶石與經典工藝，將感動化為可配戴的永恆，成為愛與感謝的最美見證。

布丁狗粉絲暴動！CACO cafe限定餐點＋加價購周邊一次公開

為迎接超人氣角色布丁狗出道30周年，CACO cafe攜手推出期間限定主題企劃，即日起於台南率先登場，並於4月10日進駐台中與高雄，全台四大門市同步換上療癒布置，打造今春最具話題性的IP主題咖啡空間。

evian氣球狗藝術瓶登台！中谷美紀現身200周年盛會 台灣限定通路曝光

為慶祝品牌成立200周年，法國天然礦泉水品牌evian推出全球話題聯名，攜手當代藝術家Jeff Koons，將其代表作「Balloon Dog（氣球狗）」化為限定玻璃瓶設計，不僅掀起藝術收藏話題，也正式宣布台灣同步開賣。

芬芳可人的腕間新綠 HUBLOT發表全新Classic Fusion鼠尾草綠三部曲

在身心靈領域中，燃燒鼠尾草常帶有淨化、療癒、轉化的效果。瑞士高級製表品牌HUBLOT宇舶近期發表了Classic Fusion經典融合系列鼠尾草綠手表，以自然意象的色彩成為新作焦點，除一次帶來45、42及3毫米三種表徑，並透過散發光澤的太陽紋面盤，呈現宛如初夏的迷人新綠。

潑水節最美聯動！LOEWE攜手平采娜、林陽、普文諾獻泰國限定驚喜

迎接四月泰國宋干節（Songkran，又稱潑水節），西班牙精品品牌LOEWE推出2026年Paula's Ibiza系列形象企劃，捕捉傳統宋干節返鄉、團聚與祝福的節慶精神，將傳統文化與當代時尚完美融合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。