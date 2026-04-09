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evian氣球狗藝術瓶登台！中谷美紀現身200周年盛會 台灣限定通路曝光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
德國時尚名人Caroline Daur出席evian「200 Years Young」200周年慶祝活動。圖/evian提供
德國時尚名人Caroline Daur出席evian「200 Years Young」200周年慶祝活動。圖/evian提供

為慶祝品牌成立200周年，法國天然礦泉水品牌evian推出全球話題聯名，攜手當代藝術家Jeff Koons，將其代表作「Balloon Dog（氣球狗）」化為限定玻璃瓶設計，不僅掀起藝術收藏話題，也正式宣布台灣同步開賣。

此次周年慶以「200 Years Young（200歲依然年輕）」為主題，活動回到品牌發源地——法國阿爾卑斯山腳下的Evian-les-Bains舉辦盛大餐會，邀請來自文化、時尚與餐飲領域約200位國際名人共襄盛舉。

日本知名演員中谷美紀現身活動成為焦點，日本時尚網紅Monako、德國時尚名人Caroline Daur，以及藝術家Jeff Koons本人皆出席晚宴；品牌大使、西班牙網球新星Carlos Alcaraz則透過視訊送上祝福。

晚宴餐飲由多位國際名廚聯手打造，其中包括美國首位米其林三星女性主廚Dominique Crenn，以融合藝術與運動概念的料理設計，呼應品牌「Live Young」精神。

本次聯名最大亮點，為將Jeff Koons最具代表性的氣球狗作品轉化為瓶身藝術設計，推出兩款限量玻璃瓶：粉紅色「天然礦泉水」與藍色「氣泡礦泉水」，讓日常飲用水躍升為兼具設計與收藏價值的生活藝術品。

品牌也宣布台灣同步引進限定瓶款，將於台北士林萬麗酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店及高端選品通路微風超市、City Super、Mia C’est Bon販售，同時於MOMO與PChome電商平台上架。

此外，evian亦預告將與蘭城晶英酒店合作推出台灣限定200周年活動，進一步延伸品牌結合藝術、生活與餐飲的跨界布局。

evian品牌大使西班牙網球名將Carlos Alcaraz透過視訊遠端為evian 200周年活動獻上祝福。圖/evian提供
evian品牌大使西班牙網球名將Carlos Alcaraz透過視訊遠端為evian 200周年活動獻上祝福。圖/evian提供

知名日本女演員中谷美紀驚喜現身evian位在法國阿爾卑斯山的200周年活動。圖/evian提供
知名日本女演員中谷美紀驚喜現身evian位在法國阿爾卑斯山的200周年活動。圖/evian提供

evian邀請200位名人回到法國阿爾卑斯山的天然礦泉水發源地「依雲小鎮」舉辦200周年慶祝盛事。圖/evian提供
evian邀請200位名人回到法國阿爾卑斯山的天然礦泉水發源地「依雲小鎮」舉辦200周年慶祝盛事。圖/evian提供

藝術巨匠傑夫昆斯Jeff Koons與「氣球狗」限定玻璃瓶身合影（限定粉紅色與限定藍色）。圖/evian提供
藝術巨匠傑夫昆斯Jeff Koons與「氣球狗」限定玻璃瓶身合影（限定粉紅色與限定藍色）。圖/evian提供

evian歡慶200周年攜手傑夫昆斯Jeff Koons設計「氣球狗」限定玻璃瓶身：「天然礦泉水」限定粉紅色與「氣泡礦泉水」限定藍色。圖/evian提供
evian歡慶200周年攜手傑夫昆斯Jeff Koons設計「氣球狗」限定玻璃瓶身：「天然礦泉水」限定粉紅色與「氣泡礦泉水」限定藍色。圖/evian提供

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