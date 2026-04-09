聽新聞
0:00 / 0:00
evian氣球狗藝術瓶登台！中谷美紀現身200周年盛會 台灣限定通路曝光
為慶祝品牌成立200周年，法國天然礦泉水品牌evian推出全球話題聯名，攜手當代藝術家Jeff Koons，將其代表作「Balloon Dog（氣球狗）」化為限定玻璃瓶設計，不僅掀起藝術收藏話題，也正式宣布台灣同步開賣。
此次周年慶以「200 Years Young（200歲依然年輕）」為主題，活動回到品牌發源地——法國阿爾卑斯山腳下的Evian-les-Bains舉辦盛大餐會，邀請來自文化、時尚與餐飲領域約200位國際名人共襄盛舉。
日本知名演員中谷美紀現身活動成為焦點，日本時尚網紅Monako、德國時尚名人Caroline Daur，以及藝術家Jeff Koons本人皆出席晚宴；品牌大使、西班牙網球新星Carlos Alcaraz則透過視訊送上祝福。
晚宴餐飲由多位國際名廚聯手打造，其中包括美國首位米其林三星女性主廚Dominique Crenn，以融合藝術與運動概念的料理設計，呼應品牌「Live Young」精神。
本次聯名最大亮點，為將Jeff Koons最具代表性的氣球狗作品轉化為瓶身藝術設計，推出兩款限量玻璃瓶：粉紅色「天然礦泉水」與藍色「氣泡礦泉水」，讓日常飲用水躍升為兼具設計與收藏價值的生活藝術品。
品牌也宣布台灣同步引進限定瓶款，將於台北士林萬麗酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店及高端選品通路微風超市、City Super、Mia C’est Bon販售，同時於MOMO與PChome電商平台上架。
此外，evian亦預告將與蘭城晶英酒店合作推出台灣限定200周年活動，進一步延伸品牌結合藝術、生活與餐飲的跨界布局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。