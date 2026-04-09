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芬芳可人的腕間新綠 HUBLOT發表全新Classic Fusion鼠尾草綠三部曲
在身心靈領域中，燃燒鼠尾草常帶有淨化、療癒、轉化的效果。瑞士高級製表品牌HUBLOT宇舶近期發表了Classic Fusion經典融合系列鼠尾草綠手表，以自然意象的色彩成為新作焦點，除一次帶來45、42及3毫米三種表徑，並透過散發光澤的太陽紋面盤，呈現宛如初夏的迷人新綠。
嚴格來說，綠色成為近年高級鐘表的愛用色彩已有一段時日。然本次HUBLOT對綠色的飽和度、明亮度卻自有一番見解。官方描述中的「鼠尾草綠」色，以介於灰色與綠色之間的柔和色調為基礎，呈現低飽和度、明亮，同時帶有迷霧般的清新氣息，因此跨越性別的限制，也讓45、42與33毫米的鼠尾綠色，滿足全性別的穿搭造型可能。
本系列Classic Fusion是HUBLOT最具辨識度的設計之一，表款沿襲經典設計DNA，保留圓形表殼與表圈的六顆H型鈦金屬螺絲，同時運用緞面拉絲技術打造出太陽紋質感，隨光線的流轉在手腕之間呈現迷人光暈。
其中45毫米、42毫米皆使用自動上鍊機芯，33毫米款則選用HUB2912石英機芯，鎖定追求輕巧與便利性的族群。此外，鈦金屬表殼具備優異的輕盈感與親膚特性，搭配同色系的鼠尾草綠內襯天然橡膠表帶與摺疊扣，確保長時間配戴的舒適度，其中33毫米款式並於表圈鑲嵌36顆鑽石，像夏季清晨時露水自葉片上反射滾落的清新、芬芳可人。
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