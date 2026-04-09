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潑水節最美聯動！LOEWE攜手平采娜、林陽、普文諾獻泰國限定驚喜
迎接四月泰國宋干節（Songkran，又稱潑水節），西班牙精品品牌LOEWE推出2026年Paula's Ibiza系列形象企劃，捕捉傳統宋干節返鄉、團聚與祝福的節慶精神，將傳統文化與當代時尚完美融合。
此系列最大亮點，莫過於泰國獨家限定的阿勒勃Dok Khoon吊飾，靈源自泰國國花黃金雨(Cassia fistula)，象徵繁榮、新生與好運，鮮明黃色完美呼應盛開花景。吊飾採多功能設計，可收納泰國名產鼻薄荷棒、AirPods等小物，兼具實用性與文化寓意，即日起於泰國限定發售，同步推出精選Paula's Ibiza 單品，以輕盈色彩與樂觀氛圍呼應節慶氛圍。
形象企劃由三位泰國人氣明星共同演繹，包括品牌大使演員平采娜（Baifern，Pimchanok Luevisadpaibul）、品牌大使演員歌手林陽（Tay，Tawan Vihokratana），以及品牌好友演員歌手普文諾（Phuwin Tangsakyuen），各自以獨特風格詮釋宋干節返家團聚的溫暖儀式感。同步曝光的影片則由泰國音樂重量級人物Manoch Puttal擔綱旁白，以溫潤敘事風格賦予影像深度，傳遞跨世代的情感共鳴。
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