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潑水節最美聯動！LOEWE攜手平采娜、林陽、普文諾獻泰國限定驚喜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
演員暨LOEWE品牌大使平采娜演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供
演員暨LOEWE品牌大使平采娜演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供

迎接四月泰國宋干節（Songkran，又稱潑水節），西班牙精品品牌LOEWE推出2026年Paula's Ibiza系列形象企劃，捕捉傳統宋干節返鄉、團聚與祝福的節慶精神，將傳統文化與當代時尚完美融合。

此系列最大亮點，莫過於泰國獨家限定的阿勒勃Dok Khoon吊飾，靈源自泰國國花黃金雨(Cassia fistula)，象徵繁榮、新生與好運，鮮明黃色完美呼應盛開花景。吊飾採多功能設計，可收納泰國名產鼻薄荷棒、AirPods等小物，兼具實用性與文化寓意，即日起於泰國限定發售，同步推出精選Paula's Ibiza 單品，以輕盈色彩與樂觀氛圍呼應節慶氛圍。

形象企劃由三位泰國人氣明星共同演繹，包括品牌大使演員平采娜（Baifern，Pimchanok Luevisadpaibul）、品牌大使演員歌手林陽（Tay，Tawan Vihokratana），以及品牌好友演員歌手普文諾（Phuwin Tangsakyuen），各自以獨特風格詮釋宋干節返家團聚的溫暖儀式感。同步曝光的影片則由泰國音樂重量級人物Manoch Puttal擔綱旁白，以溫潤敘事風格賦予影像深度，傳遞跨世代的情感共鳴。

LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供

泰國限定單品阿勒勃Dok Khoon吊飾。圖／LOEWE提供
泰國限定單品阿勒勃Dok Khoon吊飾。圖／LOEWE提供

演員暨LOEWE品牌大使平采娜演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供
演員暨LOEWE品牌大使平采娜演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友普文諾Phuwin Tangsakyuen演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友普文諾Phuwin Tangsakyuen演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友普文諾Phuwin Tangsakyuen演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友普文諾Phuwin Tangsakyuen演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供

演員兼歌手暨 LOEWE品牌大使林陽「Tay」演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供
演員兼歌手暨 LOEWE品牌大使林陽「Tay」演繹Paula’s Ibiza系列形象企劃，迎接2026年宋干節。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026 Paula's Ibiza，以泰國潑水節為靈感。圖／LOEWE提供

泰國限定單品阿勒勃Dok Khoon吊飾。圖／LOEWE提供
泰國限定單品阿勒勃Dok Khoon吊飾。圖／LOEWE提供

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