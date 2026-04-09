漢神洲際購物廣場明開幕 點燃母親節檔期戰火 中友出招迎戰

台中市漢神洲際購物廣場明開幕，同時點燃母親節檔期戰火。中友百貨上午也宣布，母親節檔期從4月16日開打，一直持續至5月11日，將有全館滿千送百、超級品牌日加碼贈以及三波會員獨享禮、刷卡再加碼等優惠，要透過有感的回饋與豐富的體驗內容吸引消費者前往。

中友百貨說，今年母親節不再只是單一的購物促銷，而是透過親子劇場、生活提案與多元活動，打造結合「回饋」與「體驗」的全方位節慶內容，期望在競爭激烈的百貨檔期中，以更具溫度與記憶點的方式，深化與顧客之間的連結。

中友百貨說，每年顧客最期待的中友兒童劇場，只要消費滿額3千元就免費贈票，今年特別與入選「台灣TOP演藝團隊」的米特動物樂園推出全新劇碼「薩克歷險記 森林動物派對」親子音樂劇。售票收入10%將捐贈財團法人罕見疾病基金會，並邀請30位基金會孩童入場觀劇，讓這場親子音樂劇更具意義。

中友百貨店長陳俊華說，母親節檔期一直是百貨兵家必爭，除了促銷活動之外，中友百貨1997年起每年舉辦親子劇場，累積觀看顧客超過8萬人，許多小時候在中友兒童劇場觀劇的顧客，現在已為人父母，也帶著自己的小孩回店觀賞，中友百貨不僅是購物場域，更是家庭共享藝文的空間。

另外，「中友歌王爭霸戰」獲熱烈迴響，有超過千人以上報名，人數成長1倍，4月18日將舉辦複賽，決賽將於5月9日母親節登場，還特別邀請到實力派歌手艾薇與鄭可強擔任評審，總獎值達到30萬元，預估可增加超過6千人次入店。