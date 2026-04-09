全家推「冰棒套」助攻夏季冰品商機 這兩款限量必搶

超商冰品戰提前升溫，近期在海外社群走紅的「冰棒套」，也成為業者搶攻年輕客群的新話題。全家即日起推出冰品促銷活動，除祭出指定冰品任3件最高可抽中0元優惠外，也同步限量推出4款造型「冰棒套」，包括全家、橘貓、大麥町及藍白拖等款式，主打防滴水、防凍手，也搶攻社群拍照與年輕族群商機。

迎接初夏吃冰季，全家話題新冰全面開賣。據「全家」觀察冰品銷售數據，近年台灣冰品銷售旺季戰線提前，其中3月氣溫更成為消費者年度「吃冰分水嶺」的購買指標，月均溫每升高1度即帶動冰品業績成長逾2成，並逐月隨氣溫持續攀升。

瞄準體感商機，全家即日起推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系與趣味口感三大陣容，4月28日前購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。不僅如此，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得海外人氣冰棒套，包括藍綠條紋、台灣藍白拖等款式限量必搶，預計掀起全台收集熱潮。

全家同步加碼，Z世代最愛「便利商店自製調飲」優惠活動，購買指定飲料搭配冰塊杯現省5元，滿足消費者即時創造個人專屬飲品的樂趣。

全家觀察近年冰品因應社群打卡趨勢，從過去強調高顏值、甜點化「好吃又好拍」的特色 ，如今更追求「趣味好玩」的享用體驗，進而帶動「趣味口感系」冰品崛起，且國外進口冰品銷量逐年攀升，與本土冰品銷量比例從過往9比1轉為五五波。

全家夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員，即日起至4月28日登場，網羅日韓果系、網紅台味及趣味口感三大人氣陣容。日韓果系首推「JENA韓國青橘雪酪」帶有自然青橘香氣，質地柔滑、酸甜解暑；「趣味口感系」則推薦「ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰」拿起湯匙輕輕敲碎焦糖薄片，讓微苦抹茶與綿密布蕾在舌尖交融。

「網紅台灣味」則有網紅古娃娃「WA!COOKIES」紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕，呈現台式手搖飲風味。凡於實體店舖購買指定冰品，任2件享85折，任3件即可參加抽抽樂，最高有機會抽中「0元」，另有3件6折、3件7折、3件8折優惠；活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量話題「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町及藍白拖四款超萌造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，更是社群洗版必備擺拍神物。

除了大口吃冰享受瞬間降溫的快感，全家亦觀察到，在短影音推波助瀾下，「便利商店自製調飲」已成為Z世代熱衷的飲品新風潮，「單人冰塊杯」更成為調飲風潮的最佳載體。順應消費者喜好，全家推出冰塊杯調飲優惠活動，凡購買ICE-CUP冰塊杯(25元)或「全家」22oz冰塊杯(15元)，搭配指定常溫飲料、低溫飲料及酒類商品現省5元折扣。從果香茶飲特調到大人系喝法，全家全台店舖化身全民靈感實驗室，隨時調配出專屬個人的沁涼獨家配方。