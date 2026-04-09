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Jil Sander 台灣首店進駐！微風攜 Miu Miu、Versace 擴大精品版圖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Jil Sander台灣首店進駐微風廣場。微風／提供
Jil Sander台灣首店進駐微風廣場。微風／提供

隨著春季消費動能升溫，微風集團持續擴大品牌布局，多館同步引進全新櫃位，從國際精品、潮流服飾到人氣餐飲全面升級，進一步強化台北時尚與生活版圖。本季品牌進駐由多家國際品牌領銜，包括極簡時尚代表Jil Sander台灣首店、話題精品Miu Miu、Maison Margiela期間限定快閃店，以及義大利奢侈品牌Versace與Onitsuka Tiger等品牌接力登場，同時集結多元生活風格品牌與特色餐飲，透過各館差異化定位，為消費者打造更完整的購物與生活體驗。

微風廣場迎來極簡時尚代表Jil Sander台灣首店，Jil Sander被視為極簡主義時裝的重要代表之一，長年以俐落精準的剪裁、低調色彩運用與高品質面料著稱，展現理性且純粹的現代美學。此外，微風廣場亦引進眼鏡品牌OWNDAYS與札幌藥妝，進一步豐富生活風格選擇。餐飲方面，有充滿異國料理的莫凡彼餐廳、廣受港點愛好者喜愛的點點心以全新升級的「點點心Signature」概念店登場，除了招牌人氣港點外，點點心Signature也加入現點現炒的粵式熱炒料理，從香氣十足的鑊氣到層次豐富的港式風味，帶來更完整的餐飲體驗。

微風信義則迎來近年備受矚目的Miu Miu進駐，透過充滿實驗性的設計語彙與多變風格，展現自由且充滿個性的時尚態度。近年在全球明星與潮流文化帶動下，Miu Miu逐漸成為年輕世代關注的時尚焦點。館內亦推出Maison Margiela POP-UP STORE，透過期間限定快閃店形式呈現品牌標誌性的解構設計理念與代表性系列。此外，今年初微風信義B1亦完成整裝，引進The North Face、Roots與ABC Mart等品牌新櫃，整體購物氛圍更加多元。餐飲版圖有饗賓集團旗下的旨醞鐵板料理，品牌以「一皿一鮮，昇華食材旨味」為理念，透過鐵板炙火與細膩料理技法慢火堆疊食材風味，打造兼具儀式感與精緻風味的鐵板料理體驗。同館另有KAFLOW COFFEE，以咖啡、餐點打造融合精品咖啡與輕食料理的質感空間，能提供舒適放鬆的社交場域。

微風南山本季重點引進義大利奢華品牌Versace與日本品牌Onitsuka Tiger，Versace以華麗且充滿力量感的設計語言聞名全球，融合義大利精湛工藝與大膽創意，其標誌性的華麗圖騰與鮮明風格展現自由無畏的個性態度。此次店櫃帶來完整服飾與配件系列，為喜愛前衛與高調時尚風格的消費者提供全新選擇。

此外，微風南山還引進擁有時尚與街頭潮流感的adidas Originals、日本品牌Onitsuka Tiger與日式輕珠寶品牌Jouete，從復古運動風格到珠寶飾品，為日常穿搭增添更多選擇。此外，生活品牌語花坊花藝也同步進駐，以「花語與美感的對話」為品牌主旨，通過花材本質色彩與造型的巧妙搭配，呈現自然優雅、細緻精緻的花藝作品，適合各種節慶、紀念日與日常贈禮需求。餐飲方面則有提供融合印度香料與日式洋食風格的咖哩咖哩與結合港式、台式的餐飲品牌鴨覓。

微風南京則帶來韓系女裝品牌Quentina，提供兼具舒適與時髦感的日常穿搭提案；餐飲與伴手禮方面加入甜點品牌喵一日MEOWDAY與台灣水果品牌巧安果物，從每日甜點到健康果乾，為消費者帶來更多輕食與送禮選擇。隨著多元品牌持續進駐，微風透過精品時尚、潮流服飾與特色餐飲的全方位布局，持續深化各館定位，打造結合購物、餐飲與生活美學的城市生活場域，為消費者帶來更豐富且充滿靈感的全新體驗。

台北 微風集團 義大利

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