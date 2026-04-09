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LG InnoFest 2026／LG啟動「情感智慧」轉型 定義未來AI Home藍圖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家用機器人CLOiD被視為完整AI Home的最後一塊拼圖。記者黃筱晴／攝影
家用機器人CLOiD被視為完整AI Home的最後一塊拼圖。記者黃筱晴／攝影

LG InnoFest 2026亞太區活動盛大展開，LG電子生活家電解決方案事業本部行銷部門的Alicia Kang在專題演講中分享了「AI Home」的最新進展，強調這不僅是智慧家居的進階版，更是LG從傳統家電製造商正式轉型為「智慧生活解決方案公司」的里程碑。

LG認為「家」是一個充滿習慣、情感與記憶的複雜空間，因此其AI Home核心建立在「情感智慧（Affectionate Intelligence）」之上，相較於其他AI服務，LG的情感智慧主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活，達成真正的用心關懷 。為了落實這項願景，LG 規劃了以AI生活家電、ThinQ智慧平台，以及家用機器人CLOiD為首的3大戰略支柱，共同目標是打造一個「零勞務家庭（Zero Labor Home）」。

在產品應用上，LG憑藉數十年在馬達、壓縮機等核心技術的領先地位，將AI深度整合至家電核心。例如AI驅動的洗衣機能偵測衣物材質、髒污程度與柔軟度，並比對20,000種獨家圖譜自動選擇最佳洗滌模式；智慧冰箱則透過為期3週學習使用者習慣，預測用戶經常開關門的時間點提前降溫，既能確保食材鮮度也更節能。此外，ThinQ平台也進化為全方位的服務平台，其中的ThinQ UP讓家電在購買後仍能持續升級功能，而搭載生成式AI的ThinQ ON則支援自然語言對話，能更輕易理解用戶需求並提供個人化的居家管理 。

為了擴大AI應用，LG在2024年收購了荷蘭Homey平台，使AI Home可支援超過200個品牌與50,000種裝置。而作為AI Home的最後一塊拼圖，家用機器人CLOiD則被期待未來能扮演實體管家的角色，憑藉先進的視覺感測與自主決策能力，能連動ThinQ系統協調各項家電，例如自動啟動洗衣機並協助準備日常物資 。

Alicia Kang表示，AI Home是LG轉型的具體呈現，目標是創造一個能感知脈絡、主動服務且默默陪伴守護用戶生活的環境，讓未來居家生活變得更加從容。

LG的AI Home核心是建立在「情感智慧」上，主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活。記者黃筱晴／攝影
LG的AI Home核心是建立在「情感智慧」上，主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活。記者黃筱晴／攝影

LG在2024年收購了荷蘭Homey平台，大幅擴大智慧家庭應用支援裝置。記者黃筱晴／攝影
LG在2024年收購了荷蘭Homey平台，大幅擴大智慧家庭應用支援裝置。記者黃筱晴／攝影

LG

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