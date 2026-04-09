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中市漢神洲際購物廣場明開幕 盧秀燕親臨剪綵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕。圖／漢神百貨提供
台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕。圖／漢神百貨提供

受消費者期待的台中市漢神洲際購物廣場」明天即將開幕，漢神百貨今表示，工作人員正做最後的細部清理，並在明天的中午12時30分正式對外開幕，客人也在此時進場。

漢神百貨上午說，明天上午11時28分舉辦開幕儀式，市長盧秀燕會親臨典禮參加剪綵，同時也請市府各局處長、民代和地方人士共同參與。

工作人員提醒，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

漢來美食今同時也宣布，瞄準中台灣餐飲市場的強勁消費力，旗下的4大品牌也即將進駐台中漢神洲際，首波包括頂級粤菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」和全新蔬食品牌「樂蔬」都會在4月起即進場，而號稱全台最難訂位自助餐廳「島語」預計將在第三季隆重開幕。

漢神百貨說，商場緊鄰台74線快速道路，能快速串聯台中市區與中彰投各區域，並透過多向進出動線設計，有效分散車流。館內設有約2千5百席汽車停車位與4千1百席機車停車位，並設有VIP品牌專屬停車空間。汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

民眾可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達。4月10日至30日另規畫捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站。捷運站發車時間為每日11時至21時，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11時30分至22時，每30分鐘一班返程至捷運站。

為確保交通順暢，台中市政府交通局與警察局針對崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若停車場達9成滿即啟動進場控管。漢神洲際購物廣場同步提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，建議民眾多加利用大眾運輸前往，避開車潮並省去停車困擾。

台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕，交通局公布交通接駁地點。圖／漢神百貨提供
台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕，交通局公布交通接駁地點。圖／漢神百貨提供

台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕。圖／漢神百貨提供
台中市「漢神洲際購物廣場」明天即將開幕。圖／漢神百貨提供

盧秀燕 漢神 台中市

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