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初魚母公司首跨和牛零售 台中漢神洲際一口氣開4品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
看準台中高資產族群持續成長與新興商圈發展潛力，豊漁宣布旗下四大品牌「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」、「和庵 精肉舖」，將同步進駐漢神洲際購物廣場。豊漁集團／提供
看準台中高資產族群持續成長與新興商圈發展潛力，豊漁宣布旗下四大品牌「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」、「和庵 精肉舖」，將同步進駐漢神洲際購物廣場。豊漁集團／提供

看準台中高資產族群持續成長與新興商圈發展潛力，豊漁（7847）9日宣布旗下四大品牌「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」、「和庵 精肉舖」，將同步進駐漢神洲際購物廣場。其中，由米其林二星主廚 稗田良平 監製的「作 天麩羅・割烹」，以及主打A5黑毛和牛客製化分切的「和庵 精肉舖」，皆為全台首店。

此次也是初魚系列睽違兩年的再次展店，選擇台中作為關鍵據點，象徵品牌進入新一階段布局，同時回應中台灣高端餐飲需求持續升溫。隨著七期與洲際球場周邊開發成熟，台中已成為高資產族群聚集的重要城市。

豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，台中消費者對餐飲品質與用餐體驗要求成熟，且具備穩定消費力，因此此次以多品牌形式進駐，盼提供更完整、多元的日式料理版圖。

「初魚 鮨」與「初魚鉄板料亭」為集團核心品牌，深耕台灣市場逾十年，從板前壽司到高端鐵板料理，持續以職人技藝與食材品質建立市場影響力。

蕭伊雲表示，在過往普遍高價的日料市場中，初魚逐步建立出消費者可接受的價格帶與體驗標準，以平均約2000元左右的套餐價格作為入門門檻，從菜色設計、定價結構到菜單節奏，成為業界切入無菜單料理的重要參考，並帶動「Omakase」從小眾走向主流。此次台中展店更打造中部指標性旗艦店，憑藉日本珍稀食材取得的優勢，全面升級食材展演與用餐體驗，進一步拓展無菜單料理更多的可能性。

全新品牌「作 天麩羅・割烹」由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌。「『作（Saku）』這個名字，來自炸物入口時那一瞬間的聲音——サクサク（sakusaku）。是一種酥脆、輕盈的口感，也是天麩羅最理想的狀態。同時，『作』也代表創作，象徵料理是一個持續創造與累積的過程。」

觀察台灣消費者的用餐習性，豊漁集團營運長黃永凱表示，雖然在日本，天麩羅專門店與割烹料理是相對分開的兩種文化。 但我們想帶給客人的不只是單一料理形式，而是兼容二者的用餐體驗。

16席ㄇ字型板前座位，空間設計呼應天麩羅料理本質，以減法為核心，透過素材、光線與質感的純粹運用，呈現料理所追求的精準與細節。結合版築壁等傳統工法，融入銅板與深色磁磚等現代材質，在新舊交織中展現當代日本美學。

料理則以割烹鋪陳旬味節奏，呈現四季食材變化，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，凸顯食材本味，從前菜至主菜層層推進，讓賓客於板前近距離感受職人手藝與料理節奏。

座落於地下一樓的「和庵 精肉舖」為豊漁首度跨足零售市場的重要布局，集團透過自有貿易體系，每月自日本進口約30頭A5黑毛和牛，建立從產地到餐桌的供應鏈優勢。

品牌導入日本職人分切技術，提供13種和牛部位，最少量100克起即可彈性選購，若欲即時品嚐，現場亦提供鐵板料理服務。從選肉、分切到精準烹調，完整呈現各部位的獨特風味。搭配集團獨家代理的 30 款日本清酒與葡萄酒，串聯深度佐餐體驗，拓展消費者對和牛的想像與使用場景。

響應盛大開幕，和庵精肉舖推出期間限定的「六宮格A5和牛禮盒」，透過職人嚴選部位，一盒盡現和牛的多重風味。原價 2,880 元的頂級組合，開幕期間驚喜價只要 999 元，每日限量10 盒。

米其林 台中

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