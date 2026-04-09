守護錢包！好市多「解鎖機密文件」任務 會員優惠最高省萬元

中東戰爭物價飆漲，美式賣場好市多（Costco）推出神秘任務，自4月13日至6月7日止，於全台門市推出「解鎖機密文件」活動，號召會員「鎖定目標文件」，透過解鎖會員護照優惠內容，獲取多項折扣資訊，並以「守護錢包的和平，即刻啟動！」作為主題訴求。

此次活動還推出影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，他化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱進入賣場櫃檯。隨著皮箱開啟，揭露解鎖機密文件是全台好市多2026/4/13 - 2026/6/7的會員護照優惠情報內容，任務是「守護錢包的和平 即刻啟動 !」深具活動話題性與參與感。

根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別，整體優惠金額上看萬元以上。其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。

好市多表示，延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。