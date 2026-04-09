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好市多亞太區總裁出招 力抗戰爭推升物價 「最高機密」省逾萬元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
此次活動同步推出宣傳影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱現身賣場櫃檯。好市多／提供
此次活動同步推出宣傳影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱現身賣場櫃檯。好市多／提供

中東戰事推升物價壓力，美式賣場好市多（Costco）9日表示，將推出期間限定「神秘任務」活動，自4月13日至6月7日於全台門市展開「解鎖機密文件」企劃，號召會員「鎖定目標文件」，透過解鎖會員護照優惠內容，掌握多項折扣資訊，並以「守護錢包的和平，即刻啟動！」作為活動主軸。

此次活動同步推出宣傳影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱現身賣場櫃檯。隨著皮箱開啟，揭露所謂的「機密文件」，其實就是全台好市多4月13日至6月7日的會員護照優惠情報內容，結合任務式包裝與情境設定，增添活動話題性與參與感。張嗣漢表示，希望透過創意行銷，拉近與會員之間的距離。

根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別，整體優惠金額上看萬元以上。其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。

好市多表示，延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。

護照 張嗣漢 Costco

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