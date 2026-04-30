新北最美海景咖啡廳TOP6！邊喝咖啡邊看山海太療癒 趕快收藏起來

最近天氣慢慢變暖，超適合往海邊跑！新北其實藏了不少超美海景咖啡廳，不只可以邊喝咖啡邊看海放空，還超好拍照。不管是約會、跟朋友聚會，還是一個人療癒行程，都很適合收進口袋名單。

我們在海邊

新北市/三芝區

位於三芝靠海的濱海路上，外觀為一棟黑色的房舍，是一間寵物友善咖啡廳。推薦玫瑰果粒茶、香橙杏桃溫蛋糕和巧克力布朗尼。（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）

靠北過日子 Q.B.Days

新北市/金山區

一樓擺放文創商品，二樓則是主要用餐區。店內還有販賣老闆親自手作的煎餅，推薦明治牛奶冰棒奶茶、海味小卷烏龍麵及LOOK LUKE貝禮詩奶酒巧克力磅蛋糕。（MENU美食誌Rovski提供）

公雞咖啡 Le coq

新北市/三芝區

三芝海景咖啡廳推薦這間，低消一杯飲品或一份餐點（不含布丁、蛋糕），假日酌收10%服務費。飲品超推薦酸甜滿滿當季水果茶，超大一盆份量十足！以及濃郁苦甜巧克力冰沙，喝起來很清涼順口，上方還插一根甜筒，拍照起來都很美，超適合約會啦！(MENU美食誌莉莉吃起來提供)

白日夢 Tea & Cafe

新北市/石門區

位在新北石門，座落在山腰上。以廢棄小學改建而成，裝潢以白色為底，搭配馬卡龍色系的桌椅，坐在窗邊可以眺望一大片海，相當適合發呆做白日夢。（MENU美食誌芮愛吃🤫提供）

金山跳石沒有名字的咖啡店

新北市/金山區

位在北海岸公路上，有著繽紛的黃色外牆，店內家具則以木質調為主，用餐區域分為室內和戶外，戶外有玻璃屋與觀海平台，可獨享海天一色。（MENU美食誌阿土伯提供）

石牆仔內自家烘焙咖啡

新北市/淡水區

位在新北淡水的一間隱密咖啡館，在百年古厝二樓，玻璃木屋半戶外陽台，品嘗醇厚的手沖咖啡，享受微風吹拂超舒服。低消為一杯飲品，不限時，來到淡水散步推薦來這間古色古香石牆仔內享受愜意的午後時光。(MENU美食誌周大俠提供)

【MENU溫馨提醒：喝酒不開車。飲酒過量，有害健康】

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