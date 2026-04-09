LG InnoFest 2026釜山直擊 從產品到解決方案 實現「零勞務家庭」願景

闊別7年，LG InnoFest 2026 APAC亞太區家電創新展於4月7日至10日在南韓釜山盛大登場。本次盛會以「Innovation, Forward Together（創新，攜手向前）」為主題，邀集來自亞太區20國、超過200位合作夥伴與媒體參與，展現LG從傳統家電品牌轉型為「智慧生活解決方案公司」的強大野心。

LG電子亞洲代表金載承（Jaeseung Kim）於開幕致詞中強調，LG正持續演進，目標是提供結合科技、服務與持續關懷的整合式解決方案。他指出，LG轉型的3大核心支柱中，首要便是以人為本的AI Home。透過 「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，AI不再只是冰冷的技術，而是能感知用戶需求、理解生活情境，進而主動關懷的溫暖助手。金載承表示，最終目標是實現 「零勞務家庭（Zero Labor Home）」，讓AI承擔所有日常瑣事，為消費者騰出更多寶貴時間。

針對亞太地區獨特的居住環境與消費習性，LG發表了多項在地化新技術，包括為適應亞洲狹窄空間推出全新65公分寬度的 「WashTower」機型；單槽設計的WashCombo則結合變頻熱泵技術，不僅節省空間，更精準回應亞洲市場對高電費、節能的強烈需求。

冰箱推出全新「Fit & Max Design」採用零間隙鉸鏈，可緊貼牆面安裝，達成無縫嵌入外觀。針對亞洲市場熱愛的用冰需求，先進製冰系統現在可提供冰球、碎冰、方形冰塊與小碎冰等4種選項，滿足不同飲品需求。另外，嵌入式廚房系列推出亮點產品「Camera Oven」，內建攝影鏡頭，可辨識食材並推薦模式，並在料理時即時監測烹調狀態。

針對全球發燒的AI話題，LG在活動現場也透過結合韓劇元素的沉浸式展區，呈現智慧居家願景。核心裝置「AI Home Hub」以ThinQ ON技術為核心，讓智慧家電與IoT設備無縫串聯，提供直覺的整合體驗。此外，可愛亮相的LG CLOiD家用機器人也是搶拍焦點，展示其在「零勞務家庭」中扮演「最後一哩路」的關鍵角色。

LG不僅在產品端創新，近年更致力於推動LG Subscribe租賃服務，這項家電租賃方案已在台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等高度都市化市場積極發展 。這項服務讓消費者以每月較低負擔獲取高單價家電的使用權，並結合原廠完整的產品照護。

金載承表示，「亞洲是LG最具活力且最重要的市場。」LG將持續深化與區域夥伴的合作，以科技創新為基礎，打造最貼近各地生活需求的AI智慧居家生活。

LG電子亞洲代表金載承（Jaeseung Kim）強調，LG正持續演進，目標是提供結合科技、服務與持續關懷的整合式解決方案。記者黃筱晴／攝影