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母親節限定！Lady M草莓開心果千層登場 珠寶盒點心坊打造花園系蛋糕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
珠寶盒法式點心坊推出「蘋果花園」、「綠韻」兩款母親節蛋糕。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊推出「蘋果花園」、「綠韻」兩款母親節蛋糕。圖／珠寶盒法式點心坊提供

迎接母親節到來，Lady M今年推出限定款「草莓開心果千層蛋糕」，以草莓風味餅皮層層堆疊，呈現出夢幻感十足的雙色層次，同時搭配開心果鮮奶油、草莓鮮奶油，再加上新鮮草莓與開心果碎，共同交織出莓果酸甜與堅果香氣，帶來絕佳的平衡感。即日起至4月22日期間開放預購，6吋售價2,200元。

手工法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」，今年以「花園」為靈感，發想設計清爽系及濃郁系兩款6吋母親節蛋糕。其中「蘋果花園」以手工雕琢的蘋果玫瑰為視覺焦點，蛋糕本體採用香醇的瑪茲卡彭起司搭配Kiri起司製成慕斯，質地輕盈帶有溫和奶香，搭配金桔蘋果餡、蜜香紅茶慕斯以及底層杏仁蛋糕、胡桃餅乾，展現清爽細膩層次，1,280元。

另款「綠韻」以堅果香氣為主軸，運用開心果的果仁香氣，以開心果蛋糕體、酥香脆片、巴巴露慕斯、香緹等樣貌層層堆疊，搭配大人味的酒漬櫻桃杏仁塔，展現成熟魅力，每個1450元。4月25日前，凡訂購6吋以上蛋糕，即可以100元加購「珠寶盒× White Flower白色花藝母親節限量花禮」1組，原價280元。

Lady M打造母親節期間限定「草莓開心果千層蛋糕」。圖／Lady M提供
Lady M打造母親節期間限定「草莓開心果千層蛋糕」。圖／Lady M提供

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