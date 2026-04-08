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故宮三寶、毛公鼎牛肉麵上桌！青花驕×故宮打造國寶宴 再抽文物扭蛋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
屠蘇酒香牛三拼盛宴四人套餐，每套3,988元。圖／王品提供
屠蘇酒香牛三拼盛宴四人套餐，每套3,988元。圖／王品提供

王品旗下特色鍋物「青花驕」與「國立故宮博物院」今年再度重磅聯名，推出「國寶驕饗宴」企劃，以故宮三寶為發想，推出國寶驕饗宴套餐。除此之外，點購套餐還有機會獲得迷你文物磁鐵、毛公鼎擺飾等不同贈禮。

即日起至12月31日期間，青花驕與國立故宮博物院聯名推出的國寶驕饗宴套餐，包括有「屠蘇酒香牛豚盛宴」雙人套餐、「屠蘇酒香牛三拼盛宴」四人套餐，融入象徵節慶迎新與祝福的屠蘇酒，增添風雅。套餐中除了招牌食材，還有餐點「驕饗宮格」。將故宮《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演，讓顧客感受「三寶入席」儀式感。

四人套餐搭配「仙氣海宴」，除了海陸食材。還有故宮國寶文物毛公鼎設計之「驕公鼎肩小排牛肉麵」，並特別將鍋底納入松露菌菇湯底，方便不吃辣的顧客選擇。最後還有「青韻椒香綠豆糕」與「青花椒冰淇淋」作結。雙人套餐1,988元、4人套餐3,988元。

12月31日前，15家青花驕門市將展出國寶文物與書畫，首波在台北光復南店、台北中山店、台北信義新光A11店、台中崇德店、台中公益店、高雄台鋁店等6間門市率先開展，讓國寶宛如精品時尚登場。除了門口落地窗貼，以毛公鼎銘文點綴外，並將《元 王振鵬 龍舟圖　卷》、《清戴衢亨長嬴瑞景　冊　櫻桃喜宴》兩幅重點展品，以不同面貌呈現在青花驕門市，

其中台北光復南店，更與故宮x台達電子團隊協力製作，將燈光編程與古畫結合，以白天到黑夜5種場景燈光秀，呈現古人清晨節慶出門、到中午看龍舟競渡、黃昏赴宴飲聚到晚上；現代人則約朋友、吃青花驕，帶給消費者古今穿越的觀看體驗，更搭配《唐人宮樂圖》、《宋徽宗文會圖》等故宮授權書畫，重新建構節慶聚宴的情境。

今年聯名也推出「驕饗 Select 扭蛋組」，將故宮文物融入設計。即日起到6月30日，消費國寶驕饗宴套餐即可獲得扭蛋1次，有機會獲得限量迷你文物磁鐵，還有毛公鼎擺飾或雙人套餐、青鮮海宴等贈菜，6月30日前消費，還可獲得「特色綜合丸」贈菜。

屠蘇酒香牛豚盛宴雙人套餐，每份1988元。圖／王品提供
屠蘇酒香牛豚盛宴雙人套餐，每份1988元。圖／王品提供

驕公鼎肩小排牛肉麵。圖／王品提供
驕公鼎肩小排牛肉麵。圖／王品提供

聯名活動推出「驕饗 Select 扭蛋組」，有機會將故宮文物帶回家。圖／王品提供
聯名活動推出「驕饗 Select 扭蛋組」，有機會將故宮文物帶回家。圖／王品提供

餐點「驕饗宮格」。將故宮《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演。圖／王品提供
餐點「驕饗宮格」。將故宮《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演。圖／王品提供

王品 故宮

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