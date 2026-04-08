快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

聽新聞
0:00 / 0:00

FRED 90周年展登台 葛麗絲凱莉也瘋狂的骨董珍藏＋最新高級珠寶一次看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED Soleil d'Or Sunrise系列高級珠寶項鍊。圖／FRED提供
FRED Soleil d'Or Sunrise系列高級珠寶項鍊。圖／FRED提供

法國現代珠寶品牌FRED於 2026年迎來品牌創立的90周年的里程碑，特別選於台北101舉辦「FRED 九十周年傳承系列珠寶展」，向對過往榮光致敬，特別從品牌檔案館中鮮少面世的進20件骨董珍藏、傳奇寶石與當代創新設計空運來台展出。

如今隸屬於LVMH集團的FRED是在1936年由創辦人Fred Samuel在巴黎創立。他大膽捨棄當時珠寶界習以為常的姓氏命名方式，以自己的名字「FRED」作為品牌名，象徵其真我個性以及與客戶之間深厚的連結，並自詡為自「現代珠寶商」（The Modern Jeweler），在保守的珠寶界是一項極具革命性的宣示。

出身阿根廷的Fred Samuel擁有對色彩與光線的敏銳感知，設計作品始終傳遞著樂觀、自由與愉悅的精神，而這樣充滿光芒的設計也深深吸引了摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。品牌最具標誌性的 Force 10 系列珠寶，誕生於 1966 年，設計便展現了Fred Samuel家族對帆船運動的熱愛以及家人間緊密的連結。

在本次展覽中，多件展品乘載了品牌非凡的歷史故事。包括品牌在1980年代運用大溪地珍珠結合黃金的串鍊套組，以及鑲嵌大顆珍珠的可愛「Freddy」胸針。展品中也右1970年代深受嬉皮風格影響、以土星運行軌道為靈感的長項鍊，還有運用琺瑯工藝打造的瑰麗棕櫚葉珠寶。除此之外，1960年代以黃金、琺瑯與寶石打造的獅子與大象，體現品牌精湛的工藝與活潑的設計，無疑也呼應的Fred Samuel所隸屬的獅子星座。

展覽不僅回顧歷史，也展出了 2025 年至 2026 年的最新高級珠寶力作，例如以太陽放射光芒為意象的Soleil d'Or Sunrise系列，進一步深化了品牌作為陽光珠寶商的形象。

傳承系列1980年代珠寶套裝， 黃金、鑽石、大溪地養殖珍珠。圖／FRED提供
傳承系列1980年代珠寶套裝， 黃金、鑽石、大溪地養殖珍珠。圖／FRED提供

1960–1970年代FRED傳承系列動物主題胸針，以黃金結合琺瑯與寶石，展現品牌於1960年代設計轉折下的創意表現與色彩運用。圖／FRED提供
1960–1970年代FRED傳承系列動物主題胸針，以黃金結合琺瑯與寶石，展現品牌於1960年代設計轉折下的創意表現與色彩運用。圖／FRED提供

傳承系列1988年粉餅盒，鍍金金屬，石英石、紫水晶、縞瑪瑙、鑽石。圖／FRED提供
傳承系列1988年粉餅盒，鍍金金屬，石英石、紫水晶、縞瑪瑙、鑽石。圖／FRED提供

傳承系列1970年代的Force 10，是此款經典典手鍊的原創版本，黃金、精鋼。圖／FRED提供
傳承系列1970年代的Force 10，是此款經典典手鍊的原創版本，黃金、精鋼。圖／FRED提供

Force 10 FRED Hero Cut戒指，18K白金鑲嵌藍寶石。圖／FRED提供
Force 10 FRED Hero Cut戒指，18K白金鑲嵌藍寶石。圖／FRED提供

FRED傳承系列作品，1970年代的珠寶以黃金結合琺瑯與彩色寶石，展現品牌對色彩與光芒的經典詮釋。圖／FRED提供
FRED傳承系列作品，1970年代的珠寶以黃金結合琺瑯與彩色寶石，展現品牌對色彩與光芒的經典詮釋。圖／FRED提供

（由左至右）Imperia皇冠上，原本1988年FRED傳承檔案設計稿上的水滴切割祖母綠已蒙收藏。圖／FRED提供
（由左至右）Imperia皇冠上，原本1988年FRED傳承檔案設計稿上的水滴切割祖母綠已蒙收藏。圖／FRED提供

延伸閱讀

Roger Vivier發表2026春夏新品 加碼Bellavita 2樓專門店甜美新亮相

可愛就是正義！迪士尼貓狗、Care Bears聯名珠寶 療癒每個人內心的小孩

BVLGARI全新Eclettica高級珠寶

PIAGET Vibrant Palace珠寶 宛如寶石宮殿閃耀

相關新聞

FRED 90周年展登台 葛麗絲凱莉也瘋狂的骨董珍藏＋最新高級珠寶一次看

法國現代珠寶品牌FRED於 2026年迎來品牌創立的90周年的里程碑，特別選於台北101舉辦「FRED 九十周年傳承系列珠寶展」，向對過往榮光致敬，特別從品牌檔案館中鮮少面世的進20件骨董珍藏、傳奇寶石與當代創新設計空運來台展出。

馬克宏訪韓吃什麼？李在明IG揭國宴面紗 黑白大廚孫鍾元獻韓牛千層酥

在法國總統馬克宏訪問韓國期間，青瓦台國賓晚宴究竟端出什麼好菜？這個令外界好奇的謎底，不由媒體揭曉，而是由主人翁韓國總統李在明親自在擁有百萬粉絲的個人IG大方公開。在這段僅52秒的短影音中，李在明揭開了由米其林雙星名廚孫鍾元掌勺的國宴神祕面紗，畫面直擊孫鍾元親自向兩國元首解說主菜「韓式牛肉千層酥...

享受Urban Outdoor城市戶外風潮！IKEA全新SOLUPPGÅNG系列登場

在生活節奏緊湊的日常裡，越來越多人選擇走向戶外，為自己留下一點放鬆時光。IKEA 推出全新SOLUPPGÅNG系列，名稱源自瑞典語「日出」，以「添一點自然」為核心精神，傳遞不必遠行、不需專業裝備，也能輕鬆親近自然、享受戶外時光的生活理念。系列設計靈感結合北歐崇尚自然的生活態度與日本Urban Outdoor的城市戶外風格，以簡約、機能與耐用為導向，推出共23件方便攜帶、輕巧實用的戶外單品，從折合桌椅、琺瑯餐具、LED燈籠提燈與野餐墊，到保暖毯與帽子等隨行配件，無論是在公園野餐、散步健行或戶外小聚，都能輕鬆搭配使用。

給下一世代拍賣會的指南？頂級獨立製表 改寫收藏新定義

每一個世代的收藏品味、美感、喜好皆不盡相同，多個獨立製表品牌包含Moritz Grossmann、Ferdinand Berthoud與Ressence皆在近日發表新作，透過複雜的芝麻鏈陀飛輪機芯、特殊的液壓顯時系統，或是別出心裁的錘形自動盤，跨越傳統與未來的界線 。

《極限返航》意外翻紅流行金曲？一分鐘認識德國影后Sandra Hüller

科幻電影《極限返航》近日討論不斷，其中德國女演員Sandra Hüller在電影中演唱Harry Styles金曲《Sign of the Times》，動容演出除了讓該曲在IG、Youtube重新翻紅，更讓不少影迷直呼該片段是電影中最動容的一幕，但很多人或許不曉得，她早在20年前出道即在柏林影展封后，雖然因為演技精湛頻頻受精品品牌青睞，但她選擇在下戲後即遠離光環，甚至沒有公開的Instagram社群帳號，將重心回歸生活的樸實一面，或可值得人們借鏡。

Roger Vivier發表2026春夏新品 加碼Bellavita 2樓專門店甜美新亮相

法式精品鞋履包款品牌Roger Vivier近日在台灣正式發表2026春夏系列。創辦人Roger Vivier先生熱愛的大膽配色與設計重新成為本季主軸，以「The Color of Vivier」為風格宣言呈現Viv' Zag、Trompette Strass、1960年代的楔形鞋，同時Roger Vivier的BELLAVITA精品專門店也悄悄「升級」至二樓空間，展現一室洋溢法式浪漫的夢幻盛宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。