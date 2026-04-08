FRED 90周年展登台 葛麗絲凱莉也瘋狂的骨董珍藏＋最新高級珠寶一次看

法國現代珠寶品牌FRED於 2026年迎來品牌創立的90周年的里程碑，特別選於台北101舉辦「FRED 九十周年傳承系列珠寶展」，向對過往榮光致敬，特別從品牌檔案館中鮮少面世的進20件骨董珍藏、傳奇寶石與當代創新設計空運來台展出。

如今隸屬於LVMH集團的FRED是在1936年由創辦人Fred Samuel在巴黎創立。他大膽捨棄當時珠寶界習以為常的姓氏命名方式，以自己的名字「FRED」作為品牌名，象徵其真我個性以及與客戶之間深厚的連結，並自詡為自「現代珠寶商」（The Modern Jeweler），在保守的珠寶界是一項極具革命性的宣示。

出身阿根廷的Fred Samuel擁有對色彩與光線的敏銳感知，設計作品始終傳遞著樂觀、自由與愉悅的精神，而這樣充滿光芒的設計也深深吸引了摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。品牌最具標誌性的 Force 10 系列珠寶，誕生於 1966 年，設計便展現了Fred Samuel家族對帆船運動的熱愛以及家人間緊密的連結。

在本次展覽中，多件展品乘載了品牌非凡的歷史故事。包括品牌在1980年代運用大溪地珍珠結合黃金的串鍊套組，以及鑲嵌大顆珍珠的可愛「Freddy」胸針。展品中也右1970年代深受嬉皮風格影響、以土星運行軌道為靈感的長項鍊，還有運用琺瑯工藝打造的瑰麗棕櫚葉珠寶。除此之外，1960年代以黃金、琺瑯與寶石打造的獅子與大象，體現品牌精湛的工藝與活潑的設計，無疑也呼應的Fred Samuel所隸屬的獅子星座。

展覽不僅回顧歷史，也展出了 2025 年至 2026 年的最新高級珠寶力作，例如以太陽放射光芒為意象的Soleil d'Or Sunrise系列，進一步深化了品牌作為陽光珠寶商的形象。

傳承系列1980年代珠寶套裝， 黃金、鑽石、大溪地養殖珍珠。圖／FRED提供

1960–1970年代FRED傳承系列動物主題胸針，以黃金結合琺瑯與寶石，展現品牌於1960年代設計轉折下的創意表現與色彩運用。圖／FRED提供

傳承系列1988年粉餅盒，鍍金金屬，石英石、紫水晶、縞瑪瑙、鑽石。圖／FRED提供

傳承系列1970年代的Force 10，是此款經典典手鍊的原創版本，黃金、精鋼。圖／FRED提供

Force 10 FRED Hero Cut戒指，18K白金鑲嵌藍寶石。圖／FRED提供

FRED傳承系列作品，1970年代的珠寶以黃金結合琺瑯與彩色寶石，展現品牌對色彩與光芒的經典詮釋。圖／FRED提供