享受Urban Outdoor城市戶外風潮！IKEA全新SOLUPPGÅNG系列登場

在生活節奏緊湊的日常裡，越來越多人選擇走向戶外，為自己留下一點放鬆時光。IKEA 推出全新SOLUPPGÅNG系列，名稱源自瑞典語「日出」，以「添一點自然」為核心精神，傳遞不必遠行、不需專業裝備，也能輕鬆親近自然、享受戶外時光的生活理念。系列設計靈感結合北歐崇尚自然的生活態度與日本Urban Outdoor的城市戶外風格，以簡約、機能與耐用為導向，推出共23件方便攜帶、輕巧實用的戶外單品，從折合桌椅、琺瑯餐具、LED燈籠提燈與野餐墊，到保暖毯與帽子等隨行配件，無論是在公園野餐、散步健行或戶外小聚，都能輕鬆搭配使用。

「SOLUPPGÅNG折合桌」與「SOLUPPGÅNG戶外椅凳」以溫潤的尤加利木打造，採可折疊設計，展開即可使用，收合後體積輕巧，方便能輕鬆帶著走；回到家中後也能延續使用情境，作為客廳或陽台的臨時邊桌與座椅，讓戶外用品自然融入日常生活。「SOLUPPGÅNG野餐墊」尺寸適中，可輕鬆捲起攜帶，單人即可快速鋪展。「SOLUPPGÅNG烤肉架」有別於傳統大型烤肉架，採輕巧設計方便攜帶，鑄鐵材質具良好蓄熱效果，能均勻導熱，無論燒烤或簡單料理都合適，為野炊時光增添儀式感。與三五好友在戶外小聚至日落時分，點亮「SOLUPPGÅNG LED燈籠提燈」即可延續聚會時光，提燈具備可調光設計，電池式不需插電。

SOLUPPGÅNG系列也涵蓋戶外餐食情境，提供一系列實用餐廚好物。「SOLUPPGÅNG餐盤」與「SOLUPPGÅNG馬克杯」採金屬琺瑯材質製成，輕巧耐用不易刮損，適合反覆使用；可搭配「SOLUPPGÅNG不鏽鋼叉匙」，一體成形的叉匙兩用設計，減少攜帶多件餐具的需求。「SOLUPPGÅNG隔熱墊」保護桌面同時提升用餐便利性，還可掛起收納，方便晾乾與隨手取用。若需攜帶食材與餐具外出，「SOLUPPGÅNG保冷置物籃」以可再生且耐用的竹材製成，抗潮不易彎曲或刮傷，籃內空間寬敞，可收納飲品、食材與野餐用品，並具保冰功能。

在織品設計上，SOLUPPGÅNG系列著重材質與自然紋理的呈現，設計師Darja Nordberg分享，在設計過程中特別選用溫潤且具柔軟觸感的天然材質，透過織法與布料結構的變化，呈現低調簡約的工藝質感。柔軟的「SOLUPPGÅNG萬用毯」可包裹全身，不論戶外出遊或日常使用，都能提供溫暖舒適感；「SOLUPPGÅNG」袋子擁有19公升大容量，可收納毯子或其他隨身物品，讓戶外休憩更便利。

「SOLUPPGÅNG折合桌」以溫潤的尤加利木打造，採可折疊設計，展開即可使用，收合後體積輕巧，方便輕鬆帶著走。圖／IKEA提供

「SOLUPPGÅNG LED燈籠提燈」具備可調光設計，可依需求調整光線。圖／IKEA提供

「SOLUPPGÅNG餐盤」採金屬琺瑯材質製成，輕巧耐用不易刮損，簡約外型為戶外餐桌增添俐落機能感。圖／IKEA提供