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給下一世代拍賣會的指南？頂級獨立製表 改寫收藏新定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
將液體、磁性與機械結合的比利時製表品牌Ressence，結合特殊的衛星轉盤顯示系統，獨樹一格。圖／SHH提供
將液體、磁性與機械結合的比利時製表品牌Ressence，結合特殊的衛星轉盤顯示系統，獨樹一格。圖／SHH提供

每一個世代的收藏品味、美感、喜好皆不盡相同，多個獨立製表品牌包含Moritz Grossmann、Ferdinand Berthoud與Ressence皆在近日發表新作，透過複雜的芝麻鏈陀飛輪機芯、特殊的液壓顯時系統，或是別出心裁的錘形自動盤，跨越傳統與未來的界線 。

Moritz Grossmann為慶祝創辦人兩百周年誕辰推出的HAMATIC Silver-Plated by Friction限量表，是德國工藝的極致體現。其106.0型自製機芯，採用獨特的「錘式自動上鍊機制」，擺輪橋板並手工鐫刻「1826」字樣呼應紀念創辦人1826年誕生至今200年的紀念主題；多達312個零件除經過刁鑽的打磨修飾，其面盤更採用罕見的「手拭鍍銀」工藝以創造出天鵝絨般的霧面顆粒感，搭配上手工藍鋼指針，限量18只，將德國製表重鎮Glashutte的古色古香與嚴謹、一次上手。

Ferdinand Berthoud的FB2TV.1天文台手表，則以《測時1787》系列開啟品牌全新十年。表款挑戰了高難度的芝麻鏈與陀飛輪結構，全新FB-TV.FC機芯搭載直徑達15毫米的飛行陀飛輪，並融入中央秒針歸零與飛返功能，只需按壓3點鐘位置表冠內的同軸按鈕即可校時。FB-TV.FC機芯的零件數上看1,240個，起因是單芝麻鏈結構便使用了777個零件，並花費300小時手工修飾，對精密測時的追求與微型但壯闊的視覺，正是收藏欣賞的樂趣所在，表款雖然並非限量生產，但工坊推測年產能力僅約10只12只。

完全顛覆機械表先天基礎邏輯的比利時製表品牌Ressence則帶來了新作TYPE 11，其RW-01機芯具備專利的ROCS系統驅動運作，同時將液體、磁力、機械在符合物理情境下運作，改變過去機械表嚴禁水氣、遠離磁性的概念；新款延續品牌過去公轉也自轉、宛如星系運作的轉盤顯時系統，特別之處在於運用彩色的陶瓷微珠以色彩顯示約60小時的動力儲存，並帶來TYPE 11 L（拿鐵色）、TYPE 11 P（松木綠）與TYPE 11 S（天空藍）三色，呈現非典性、顛覆傳統邏輯的時間姿態。

Ressence Type 11 L腕表，鈦金屬、ROCS 11.1手動上鍊機芯、時間與動力儲存顯示，價格店洽。圖／SHH提供
Ressence Type 11 L腕表，鈦金屬、ROCS 11.1手動上鍊機芯、時間與動力儲存顯示，價格店洽。圖／SHH提供

Moritz Grossmann HAMATIC Silver-Plated by Friction限量表，價格店洽。圖／瑞博品提供
Moritz Grossmann HAMATIC Silver-Plated by Friction限量表，價格店洽。圖／瑞博品提供

特殊的鏤空錘形自動盤，是Moritz Grossmann機芯的一大特色。圖／瑞博品提供
特殊的鏤空錘形自動盤，是Moritz Grossmann機芯的一大特色。圖／瑞博品提供

手動上鏈的FB-TV.FC機芯其發條盒頂部並配備預先上鏈系統，可帶來更好的上鏈效率、提升動力儲存與更穩定的扭矩等多重效益。圖／Swiss Prestige提供
手動上鏈的FB-TV.FC機芯其發條盒頂部並配備預先上鏈系統，可帶來更好的上鏈效率、提升動力儲存與更穩定的扭矩等多重效益。圖／Swiss Prestige提供

特殊的陶瓷滾珠以色彩顯示動力儲存，是本次Ressence新作Type 11的一大賣點。圖／SHH提供
特殊的陶瓷滾珠以色彩顯示動力儲存，是本次Ressence新作Type 11的一大賣點。圖／SHH提供

Moritz Grossmann HAMATIC Silver-Plated by Friction限量表具有透明底蓋，可欣賞106.0型自製自動上鏈機芯的結構與打磨修飾節。圖／瑞博品提供
Moritz Grossmann HAMATIC Silver-Plated by Friction限量表具有透明底蓋，可欣賞106.0型自製自動上鏈機芯的結構與打磨修飾節。圖／瑞博品提供

Ferdinand Berthoud FB2TV.1飛行陀飛輪，FB-TV.FC手上鍊機芯、18K白金、時間顯示、具芝麻鏈機制的恆定動力飛行陀飛輪，1,350萬元。圖／Swiss Prestige提供
Ferdinand Berthoud FB2TV.1飛行陀飛輪，FB-TV.FC手上鍊機芯、18K白金、時間顯示、具芝麻鏈機制的恆定動力飛行陀飛輪，1,350萬元。圖／Swiss Prestige提供

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