《極限返航》意外翻紅流行金曲？一分鐘認識德國影后Sandra Hüller

科幻電影《極限返航》近日討論不斷，其中德國女演員Sandra Hüller在電影中演唱Harry Styles金曲《Sign of the Times》，動容演出除了讓該曲在IG、Youtube重新翻紅，更讓不少影迷直呼該片段是電影中最動容的一幕，但很多人或許不曉得，她早在20年前出道即在柏林影展封后，雖然因為演技精湛頻頻受精品品牌青睞，但她選擇在下戲後即遠離光環，甚至沒有公開的Instagram社群帳號，將重心回歸生活的樸實一面，或可值得人們借鏡。

1978年出生於東德蘇爾（Suhl）的Sandra Hüller，17歲時在高中戲劇老師鼓勵下開始接觸表演，並在柏林圍牆倒塌後移居柏林，進入Ernst Busch Academy of Dramatic Arts戲劇藝術學院就讀。2006年，她主演銀幕處女作《靈異對策》（Requiem），飾演一名患有癲癇並深信自己被惡靈附身的女子。精湛的演出讓她首次參與大型影展便奪得柏林影展最佳女演員銀熊獎。

即便2006年、28歲之姿已即獲柏林影展影后殊榮，但Sandra Hüller持續在劇場界打磨演技，德國的重量級戲劇雜誌《今日戲劇》（Theater heute）除了曾在2003年封她為年度新人，此後更在2013、2019、2020年評選她為「年度女演員」。

Sandra Hüller在電影《極限返航》中無心插柳放送美聲，但這並非她第一次在大螢幕上獻唱，2016年，她在坎城影展競賽片《Toni Erdmann》中飾演職場女性，電影中並翻唱惠妮·休斯頓歌曲《Greatest Love of All》的成為經典一幕，也以該部電影獲得歐洲電影獎最佳女主角；而2023年坎城影展上，她同時主演兩部獲獎神作：獲得金棕櫚獎的《墜惡真相》，以及獲得評審團大獎的《夢想集中營》，「左手抱金、右手抱銀」的罕見紀錄，展現其強大的選片眼光與多變演技面向。

演技出眾的明星總受到精品品牌的青睞，Sandra Hüller便曾多次穿上Miu Miu、CHANEL或Louis Vuitton現身公開場合，甚至Miu Miu的2026春夏發表更由她擔任走秀開場，呈現強大的風格震懾力；但私下的她不僅沒有Instagram帳號，同時非常保護私生活，極少在媒體面前談論家庭細節，更將重心專注在平靜生活與劇團演出，更成為當今西方電影產業中的清流、曖曖內含光。

與多個精品品牌保持友善關係的Sandra Hüller，並與Miu Miu最為交情深厚。圖／Miu Miu提供

德國女演員Sandra Hüller除了大螢幕首秀即獲得柏林影展肯定，近年並持續在戲劇領域扎根、磨練扎實演技。圖／翻攝自IG@sleek

Sandra Hüller曾擔任Miu Miu的2026春夏走秀開場、展現資深演員的氣勢十足。圖／Miu Miu提供