快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

《極限返航》意外翻紅流行金曲？一分鐘認識德國影后Sandra Hüller

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Sandra Hüller近日在小說改編電影《極限返航》中演出，一次意外的臨時卡拉ok演出，讓其美聲與動人情感令不少影迷直呼該段為電影最深刻的一幕。圖／翻攝自IG@projecthailmary
Sandra Hüller近日在小說改編電影《極限返航》中演出，一次意外的臨時卡拉ok演出，讓其美聲與動人情感令不少影迷直呼該段為電影最深刻的一幕。圖／翻攝自IG@projecthailmary

科幻電影《極限返航》近日討論不斷，其中德國女演員Sandra Hüller在電影中演唱Harry Styles金曲《Sign of the Times》，動容演出除了讓該曲在IG、Youtube重新翻紅，更讓不少影迷直呼該片段是電影中最動容的一幕，但很多人或許不曉得，她早在20年前出道即在柏林影展封后，雖然因為演技精湛頻頻受精品品牌青睞，但她選擇在下戲後即遠離光環，甚至沒有公開的Instagram社群帳號，將重心回歸生活的樸實一面，或可值得人們借鏡。

1978年出生於東德蘇爾（Suhl）的Sandra Hüller，17歲時在高中戲劇老師鼓勵下開始接觸表演，並在柏林圍牆倒塌後移居柏林，進入Ernst Busch Academy of Dramatic Arts戲劇藝術學院就讀。2006年，她主演銀幕處女作《靈異對策》（Requiem），飾演一名患有癲癇並深信自己被惡靈附身的女子。精湛的演出讓她首次參與大型影展便奪得柏林影展最佳女演員銀熊獎。

即便2006年、28歲之姿已即獲柏林影展影后殊榮，但Sandra Hüller持續在劇場界打磨演技，德國的重量級戲劇雜誌《今日戲劇》（Theater heute）除了曾在2003年封她為年度新人，此後更在2013、2019、2020年評選她為「年度女演員」。

Sandra Hüller在電影《極限返航》中無心插柳放送美聲，但這並非她第一次在大螢幕上獻唱，2016年，她在坎城影展競賽片《Toni Erdmann》中飾演職場女性，電影中並翻唱惠妮·休斯頓歌曲《Greatest Love of All》的成為經典一幕，也以該部電影獲得歐洲電影獎最佳女主角；而2023年坎城影展上，她同時主演兩部獲獎神作：獲得金棕櫚獎的《墜惡真相》，以及獲得評審團大獎的《夢想集中營》，「左手抱金、右手抱銀」的罕見紀錄，展現其強大的選片眼光與多變演技面向。

演技出眾的明星總受到精品品牌的青睞，Sandra Hüller便曾多次穿上Miu Miu、CHANEL或Louis Vuitton現身公開場合，甚至Miu Miu的2026春夏發表更由她擔任走秀開場，呈現強大的風格震懾力；但私下的她不僅沒有Instagram帳號，同時非常保護私生活，極少在媒體面前談論家庭細節，更將重心專注在平靜生活與劇團演出，更成為當今西方電影產業中的清流、曖曖內含光。

與多個精品品牌保持友善關係的Sandra Hüller，並與Miu Miu最為交情深厚。圖／Miu Miu提供
與多個精品品牌保持友善關係的Sandra Hüller，並與Miu Miu最為交情深厚。圖／Miu Miu提供

德國女演員Sandra Hüller除了大螢幕首秀即獲得柏林影展肯定，近年並持續在戲劇領域扎根、磨練扎實演技。圖／翻攝自IG@sleek
德國女演員Sandra Hüller除了大螢幕首秀即獲得柏林影展肯定，近年並持續在戲劇領域扎根、磨練扎實演技。圖／翻攝自IG@sleek

Sandra Hüller曾擔任Miu Miu的2026春夏走秀開場、展現資深演員的氣勢十足。圖／Miu Miu提供
Sandra Hüller曾擔任Miu Miu的2026春夏走秀開場、展現資深演員的氣勢十足。圖／Miu Miu提供

即便已在歐洲成名20載，但Sandra Hüller未有開設面向公眾的社群帳號，並選擇將重心回歸表演與生活日常，令人敬佩。圖／翻攝自IG@sleek
即便已在歐洲成名20載，但Sandra Hüller未有開設面向公眾的社群帳號，並選擇將重心回歸表演與生活日常，令人敬佩。圖／翻攝自IG@sleek

延伸閱讀

從「校園歌手」到舞台天后，蔡依林早期報紙影像！

相關新聞

「布丁狗」30周年慶！7-ELEVEN首度推專屬集點活動 逾29款限量商品

三麗鷗人氣明星「布丁狗」於2025年的三麗鷗肖像大賞中睽違9年再度獲得壓倒性勝利，4度奪冠成為最受歡迎狗狗。今年是布丁狗30周年，7-ELEVEN邀請粉絲們一同慶祝4月16號生日，同時於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動...

萊爾富開賣「神級茶飲」！日本人妻快哭了：終於不用從機場買

連鎖超商再掀日本飲品熱潮，萊爾富今年初才引進「京都檸檬水」以及「消除疲勞神器」檸檬風味飲，近日又被網友發現，即將開賣日本超人氣茶飲綾鷹，消息曝光後立刻在社群掀起熱議，不少人大喊「喝爆」、「還不買爆」、「太讚了吧」。

《極限返航》意外翻紅流行金曲？一分鐘認識德國影后Sandra Hüller

科幻電影《極限返航》近日討論不斷，其中德國女演員Sandra Hüller在電影中演唱Harry Styles金曲《Sign of the Times》，動容演出除了讓該曲在IG、Youtube重新翻紅，更讓不少影迷直呼該片段是電影中最動容的一幕，但很多人或許不曉得，她早在20年前出道即在柏林影展封后，雖然因為演技精湛頻頻受精品品牌青睞，但她選擇在下戲後即遠離光環，甚至沒有公開的Instagram社群帳號，將重心回歸生活的樸實一面，或可值得人們借鏡。

Roger Vivier發表2026春夏新品 加碼Bellavita 2樓專門店甜美新亮相

法式精品鞋履包款品牌Roger Vivier近日在台灣正式發表2026春夏系列。創辦人Roger Vivier先生熱愛的大膽配色與設計重新成為本季主軸，以「The Color of Vivier」為風格宣言呈現Viv' Zag、Trompette Strass、1960年代的楔形鞋，同時Roger Vivier的BELLAVITA精品專門店也悄悄「升級」至二樓空間，展現一室洋溢法式浪漫的夢幻盛宴。

光榮登頂！金車噶瑪蘭再創高峰 勇奪英國IOW全球年度酒廠總冠軍

台灣威士忌再度震撼國際酒界，噶瑪蘭威士忌於英國「威士忌行業大賞（Icons of Whisky Awards）」中再創歷史佳績，勇奪全球與世界其他產區「年度蒸餾酒廠冠軍（Distiller of the Year）」最高榮耀，並首度摘下全球總冠軍殊榮，寫下歷史新頁。這項最高榮耀象徵噶瑪蘭已正式躍升為國際標竿，並向世界展示了台灣釀酒工藝的卓越實力。

頭髮的七分之一那麼纖細！Loro Piana 2025頂級美麗諾羊毛新王者誕生

以頂級面料聞名的義大利奢華品牌Loro Piana日前在東京國立博物館舉行第27屆「Loro Piana Record Bale大獎」頒獎典禮，表彰全球最優質的極細美麗諾羊毛生產者，持續推動頂級天然纖維的培育與工藝突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。