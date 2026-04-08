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Roger Vivier發表2026春夏新品 加碼Bellavita 2樓專門店甜美新亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為慶祝Belle Vivier系列誕生60周年，品牌2026春夏並帶來手工刺繡鞋履、包款，展現法式工藝的甜美華麗。圖／Roger Vivier提供
為慶祝Belle Vivier系列誕生60周年，品牌2026春夏並帶來手工刺繡鞋履、包款，展現法式工藝的甜美華麗。圖／Roger Vivier提供

法式精品鞋履包款品牌Roger Vivier近日在台灣正式發表2026春夏系列。創辦人Roger Vivier先生熱愛的大膽配色與設計重新成為本季主軸，以「The Color of Vivier」為風格宣言呈現Viv' Zag、Trompette Strass、1960年代的楔形鞋，同時Roger Vivier的BELLAVITA精品專門店也悄悄「升級」至二樓空間，展現一室洋溢法式浪漫的夢幻盛宴。

本季令人屏息的重頭戲，莫過於迎接品牌旗下Belle Vivier系列面世60周年的藝術禮讚。自1965年誕生以來，Belle Vivier系列方扣鞋幾已成為優雅與法式的代名詞，2026春夏品牌大膽破除想像力的框架，以夢幻撞色與奢華漆皮兩大重點賦予傳奇當代的生命力。設計師透過鮮明多色拼接，重塑了1960年代的俏皮活潑，尤其高達6公分的楔形涼鞋款式，結合鞋側洗練的方頭輪廓，在視覺上瞬間延伸修飾腿部線條，讓女性每一步都踏出跨越時空的傳奇風采，並有牛奶糖色、撞色多種雀躍配色設計。

若說Belle Vivier是品牌經典的復興，新款U-Look與Viv' Zag系列則是對當代自由精神的再解讀。全新推出的0.5公分底U-Look芭蕾舞鞋，將時代的輕快化為輕盈語彙，足尖點起之處可以是海濱、也可以是城市的任一街道巷弄，奶油白、石英灰、星星黃還是氧氣綠？小女孩才做選擇！Viv' Zag更深度揉合「The Color of Vivier」色彩哲學，混搭了皮革、運動網布、尼龍繩和水晶扣，同時鞋底更有抗滑紋路，讓Roger Vivier女孩（子）大膽前進郊外。

Roger Vivier並獻上台灣限定的Viv’ On The Run涼鞋，以經典黑色與摩登亮銀色華麗登場，鞋面鑲綴的精緻鑽扣如繁星點點，讓運動休閒也柔美。最後被譽為「足尖上的珠寶」的Flower Strass系列本季則帶來花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋，保留瑪莉珍鞋的經典繫帶，並加以側邊鑲嵌璀璨的花鑽飾扣；值得一提的是，全新Roger Vivier BELLAVITA專門店二樓的空間、色彩與感受也大幅變身，從原本華麗濃郁蛻變為輕巧時髦，整體空間佔地約40坪，可從Bellavita電梯旁的手扶梯前往二樓即可抵達，亦或電洽：02-2723-5007，提前預約。

Roger Vivier Belle Vivier牛奶糖漆皮方扣楔型涼鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Belle Vivier牛奶糖漆皮方扣楔型涼鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供

白色款的Trompette Strass花鑽高跟鞋，像提前預告了六月的人生喜訊、純潔而閃耀。 圖／Roger Vivier提供
白色款的Trompette Strass花鑽高跟鞋，像提前預告了六月的人生喜訊、純潔而閃耀。 圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier Flower strass銀色小羊皮花鑽瑪莉珍鞋，46,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Flower strass銀色小羊皮花鑽瑪莉珍鞋，46,600元。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier近日為BELLAVITA二樓的專門店正式開幕，並帶來2026春夏新品。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier近日為BELLAVITA二樓的專門店正式開幕，並帶來2026春夏新品。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier Viv Zag多彩拼接科技布料水晶扣休閒鞋，49,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Zag多彩拼接科技布料水晶扣休閒鞋，49,600元。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier台灣限定款Viv on the Run鑽扣涼鞋，39,200元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier台灣限定款Viv on the Run鑽扣涼鞋，39,200元。圖／Roger Vivier提供

0.5公分高的U-Look芭蕾舞鞋致敬了1960年代的優雅不羈，除豐富配色、並採用輕薄TPU鞋底。圖／Roger Vivier提供
0.5公分高的U-Look芭蕾舞鞋致敬了1960年代的優雅不羈，除豐富配色、並採用輕薄TPU鞋底。圖／Roger Vivier提供

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