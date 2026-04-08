Roger Vivier發表2026春夏新品 加碼Bellavita 2樓專門店甜美新亮相
法式精品鞋履包款品牌Roger Vivier近日在台灣正式發表2026春夏系列。創辦人Roger Vivier先生熱愛的大膽配色與設計重新成為本季主軸，以「The Color of Vivier」為風格宣言呈現Viv' Zag、Trompette Strass、1960年代的楔形鞋，同時Roger Vivier的BELLAVITA精品專門店也悄悄「升級」至二樓空間，展現一室洋溢法式浪漫的夢幻盛宴。
本季令人屏息的重頭戲，莫過於迎接品牌旗下Belle Vivier系列面世60周年的藝術禮讚。自1965年誕生以來，Belle Vivier系列方扣鞋幾已成為優雅與法式的代名詞，2026春夏品牌大膽破除想像力的框架，以夢幻撞色與奢華漆皮兩大重點賦予傳奇當代的生命力。設計師透過鮮明多色拼接，重塑了1960年代的俏皮活潑，尤其高達6公分的楔形涼鞋款式，結合鞋側洗練的方頭輪廓，在視覺上瞬間延伸修飾腿部線條，讓女性每一步都踏出跨越時空的傳奇風采，並有牛奶糖色、撞色多種雀躍配色設計。
若說Belle Vivier是品牌經典的復興，新款U-Look與Viv' Zag系列則是對當代自由精神的再解讀。全新推出的0.5公分底U-Look芭蕾舞鞋，將時代的輕快化為輕盈語彙，足尖點起之處可以是海濱、也可以是城市的任一街道巷弄，奶油白、石英灰、星星黃還是氧氣綠？小女孩才做選擇！Viv' Zag更深度揉合「The Color of Vivier」色彩哲學，混搭了皮革、運動網布、尼龍繩和水晶扣，同時鞋底更有抗滑紋路，讓Roger Vivier女孩（子）大膽前進郊外。
Roger Vivier並獻上台灣限定的Viv’ On The Run涼鞋，以經典黑色與摩登亮銀色華麗登場，鞋面鑲綴的精緻鑽扣如繁星點點，讓運動休閒也柔美。最後被譽為「足尖上的珠寶」的Flower Strass系列本季則帶來花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋，保留瑪莉珍鞋的經典繫帶，並加以側邊鑲嵌璀璨的花鑽飾扣；值得一提的是，全新Roger Vivier BELLAVITA專門店二樓的空間、色彩與感受也大幅變身，從原本華麗濃郁蛻變為輕巧時髦，整體空間佔地約40坪，可從Bellavita電梯旁的手扶梯前往二樓即可抵達，亦或電洽：02-2723-5007，提前預約。
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