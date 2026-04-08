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光榮登頂！金車噶瑪蘭再創高峰 勇奪英國IOW全球年度酒廠總冠軍

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭威士忌酒廠首度榮獲英國IOW全球「年度蒸餾酒廠冠軍」最高榮耀。圖／金車噶瑪蘭提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌酒廠首度榮獲英國IOW全球「年度蒸餾酒廠冠軍」最高榮耀。圖／金車噶瑪蘭提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣威士忌再度震撼國際酒界，噶瑪蘭威士忌於英國「威士忌行業大賞（Icons of Whisky Awards）」中再創歷史佳績，勇奪全球與世界其他產區「年度蒸餾酒廠冠軍（Distiller of the Year）」最高榮耀，並首度摘下全球總冠軍殊榮，寫下歷史新頁。這項最高榮耀象徵噶瑪蘭已正式躍升為國際標竿，並向世界展示了台灣釀酒工藝的卓越實力。

回首發展歷程，噶瑪蘭自2005年建廠以來便展現不凡志向，不僅是台灣首座具備完整生產流程的威士忌酒廠，更在2016年擴廠後，以年產1,000萬瓶的實力位居世界前十大麥芽威士忌酒廠之列。至今，噶瑪蘭已在全球四大指標性烈酒競賽IWSC、WWA、SFWSC及IWC接連奪下「全球年度蒸餾酒廠冠軍」頭銜，累計奪得19項酒廠類別最高榮譽，累計獲頒超過900面金牌，卓越品質深受各國專家肯定。

展望未來，金車噶瑪蘭表示將持續在亞熱帶氣候的醞釀下，結合匠心工藝與創新精神，精進遊客體驗與永續發展。目前產品已銷往全球三十多個國家，品牌將秉持突破自我的信念，繼續將屬於台灣的精彩風味推向國際舞台，為全球威士忌市場注入更多來自這座島嶼的生命力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 威士忌

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