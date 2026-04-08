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「布丁狗」30周年慶！7-ELEVEN首度推專屬集點活動 逾29款限量商品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接「布丁狗」30周年慶，7-ELEVEN首度推出專屬集點活動。圖／7-ELEVEN提供
迎接「布丁狗」30周年慶，7-ELEVEN首度推出專屬集點活動。圖／7-ELEVEN提供

三麗鷗人氣明星「布丁狗」於2025年的三麗鷗肖像大賞中睽違9年再度獲得壓倒性勝利，4度奪冠成為最受歡迎狗狗。今年是布丁狗30周年，7-ELEVEN邀請粉絲們一同慶祝4月16號生日，同時於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，專屬開發推出逾29款限量商品，居家、外出必備的系列周邊等粉絲來蒐藏。

7-ELEVEN表示，此次限量商品售價從249元到990元不等，針對上班族推薦實用又可愛的「公仔造型文具三入組」，包含立體造型拆箱刀、膠帶台與削筆器，還有最經典的屁屁底座；同樣有經典屁屁造型的還有「磁吸氣囊手機支架」，另有辦公桌必備的「造型馬克杯＋絨毛吊飾」、外出午餐方便攜帶的「絨毛小包附購物袋」、騎車最潮配件「EVO安全帽」等，以療癒金黃色系打造專屬風格。

居家擺飾與用品則包含「絨毛吊飾隨身鏡」、「鯊魚夾髮式」、「造型連帽浴巾」、「Paidal 布丁狗毛絨室內拖鞋」等，床頭還能放「三合一磁吸充感應燈」為配件充電。在客廳或臥室內CP值最高的絕對非「造型坐墊」、「收納籃三入組」莫屬，造型坐墊獨特的大頭造型加上多功能用途，可當椅墊或靠墊；經典笑臉表情與療癒布丁配色的收納籃有大、中、小尺寸，輕鬆收納各種居家雜物。

此外，全台逾3,000間時尚文具專區門市也同步推出獨家三麗鷗帕恰狗PLUS MR修正帶、大耳狗豆豆貼—米豆，還有萌度爆表的JITTOME狗狗造型夾子。

「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」門市快閃購自4月15日下午3點起至5月5日止，當筆消費不限金額報會員手機直接買；集點活動將於5月6日下午3點起至6月30日開跑，集滿6點可加價購限量商品，但只販售快閃購剩餘數量，商品若已售完將無此活動。

除了全店精品集點周邊商品外，適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全台寵物專區也持續以主食、零食、機能保健等商品，滿足毛孩飼主就近採購需求，4月14日前指定商品第2件6折優惠。7-ELEVEN合作夥伴Sheba希寶也攜手中華民國動物保護動物協會（APC）於7-ELEVEN門市推出公益行動，購買Sheba希寶貓罐頭全品項任3個將會加碼捐出1個（以此類推），希望藉由國際寵物日呼籲以領養代替購買。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全店集點首度販售三麗鷗人氣大賞中最受歡迎的「布丁狗」限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全店集點首度販售三麗鷗人氣大賞中最受歡迎的「布丁狗」限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

PLUS MR修正帶—帕恰狗於7-ELEVEN時尚文具專區獨家上市。圖／7-ELEVEN提供
PLUS MR修正帶—帕恰狗於7-ELEVEN時尚文具專區獨家上市。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，專屬開發推出逾29款限量商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，專屬開發推出逾29款限量商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量雙人床包三件組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量雙人床包三件組。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量磁吸氣囊手機支架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量磁吸氣囊手機支架。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量不鏽鋼陶瓷易潔層吸管杯710ML與隨行杯提袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量不鏽鋼陶瓷易潔層吸管杯710ML與隨行杯提袋。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量真無線藍牙耳機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量真無線藍牙耳機。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量三合一磁吸充感應燈。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，圖為限量三合一磁吸充感應燈。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，商品售價從249元到990元不等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，商品售價從249元到990元不等。圖／7-ELEVEN提供

適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全店集點首度販售三麗鷗人氣大賞中最受歡迎的「布丁狗」限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全店集點首度販售三麗鷗人氣大賞中最受歡迎的「布丁狗」限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

布丁狗 7-Eleven

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