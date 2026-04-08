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頭髮的七分之一那麼纖細！Loro Piana 2025頂級美麗諾羊毛新王者誕生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana Record Bale大獎澳洲美麗諾羊毛。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Record Bale大獎澳洲美麗諾羊毛。圖／Loro Piana提供

以頂級面料聞名的義大利奢華品牌Loro Piana日前在東京國立博物館舉行第27屆「Loro Piana Record Bale大獎」頒獎典禮，表彰全球最優質的極細美麗諾羊毛生產者，持續推動頂級天然纖維的培育與工藝突破。

本屆澳洲大獎由Pyrenees Park農場獲得，所生產的92公斤美麗諾羊毛纖維直徑僅10.4微米。該農場更曾在2023年以10.2微米締造世界紀錄，實力備受肯定。紐西蘭獎項則由Earnscleugh農場首度拿下，91公斤羊毛纖維直徑為11.2微米，展現紐西蘭頂級羊毛水準。微米是纖維細度單位，人類頭髮約70微米，對比之下更顯得此等羊毛極為珍稀。

Record Bale大獎自1997年創立，每年頒發給澳洲與紐西蘭生產最纖細美麗諾羊毛的農場。從首屆13.8微米進步至如今10.2微米，纖維細度提升近30%，見證數十年來的培育成果。品牌會將世界紀錄羊毛珍藏於義大利Quarona工廠，並在新紀錄誕生時，將舊紀錄羊毛製為限量頂級作品。

所有參賽的頂級羊毛皆由Loro Piana全數收購，用於製作品牌頂級系列The Gift of Kings®。此系列源自西班牙皇室饋贈美麗諾羊的傳統，面料極致輕盈、具天然彈性，可適應溫度變化、調節體感，並能吸收高達35%濕氣，維持長時間穿戴舒適。每件作品皆附有專屬標籤，標示剪毛年份、產地與纖維微米數，完整追溯頂級原料來源。

Loro Piana Record Bale大獎澳洲美麗諾羊毛。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Record Bale大獎澳洲美麗諾羊毛。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Record Bale面料工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Record Bale面料工藝。圖／Loro Piana提供

第27屆Loro Piana Record Bale大獎得獎者。圖／Loro Piana提供
第27屆Loro Piana Record Bale大獎得獎者。圖／Loro Piana提供

Loro Piana美麗諾羊毛工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana美麗諾羊毛工藝。圖／Loro Piana提供

Loro Piana在東京國立博物館舉行第27屆「Loro Piana Record Bale大獎」頒獎典禮。圖／Loro Piana提供
Loro Piana在東京國立博物館舉行第27屆「Loro Piana Record Bale大獎」頒獎典禮。圖／Loro Piana提供

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