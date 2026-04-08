頭髮的七分之一那麼纖細！Loro Piana 2025頂級美麗諾羊毛新王者誕生

以頂級面料聞名的義大利奢華品牌Loro Piana日前在東京國立博物館舉行第27屆「Loro Piana Record Bale大獎」頒獎典禮，表彰全球最優質的極細美麗諾羊毛生產者，持續推動頂級天然纖維的培育與工藝突破。

本屆澳洲大獎由Pyrenees Park農場獲得，所生產的92公斤美麗諾羊毛纖維直徑僅10.4微米。該農場更曾在2023年以10.2微米締造世界紀錄，實力備受肯定。紐西蘭獎項則由Earnscleugh農場首度拿下，91公斤羊毛纖維直徑為11.2微米，展現紐西蘭頂級羊毛水準。微米是纖維細度單位，人類頭髮約70微米，對比之下更顯得此等羊毛極為珍稀。

Record Bale大獎自1997年創立，每年頒發給澳洲與紐西蘭生產最纖細美麗諾羊毛的農場。從首屆13.8微米進步至如今10.2微米，纖維細度提升近30%，見證數十年來的培育成果。品牌會將世界紀錄羊毛珍藏於義大利Quarona工廠，並在新紀錄誕生時，將舊紀錄羊毛製為限量頂級作品。

所有參賽的頂級羊毛皆由Loro Piana全數收購，用於製作品牌頂級系列The Gift of Kings®。此系列源自西班牙皇室饋贈美麗諾羊的傳統，面料極致輕盈、具天然彈性，可適應溫度變化、調節體感，並能吸收高達35%濕氣，維持長時間穿戴舒適。每件作品皆附有專屬標籤，標示剪毛年份、產地與纖維微米數，完整追溯頂級原料來源。

Loro Piana Record Bale大獎澳洲美麗諾羊毛。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Record Bale面料工藝。圖／Loro Piana提供

第27屆Loro Piana Record Bale大獎得獎者。圖／Loro Piana提供

Loro Piana美麗諾羊毛工藝。圖／Loro Piana提供