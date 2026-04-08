最美粉紅超跑酒款！馬祖高粱與白沙屯媽祖聯名 首度推出玻璃瓶紀念款

泰山企業自2023年取得馬祖高粱總經銷權後，持續深耕台灣在地文化，與白沙屯媽祖聯名的紀念酒款至今已邁入第三年 。隨著被譽為「台版朝聖之路」的進香活動吸引越來越多年輕族群參與，今年特別推出兩款各具特色的紀念酒，不僅滿足收藏家需求，也兼顧小資族的入門選擇 。

其中，瓷瓶款包裝命名為「勇往直前紀念酒」，瓶身採粉紅超跑主題色調，並以24K金絲線勾勒媽祖神像，更獨家附贈充滿文創感的日式御守風「七彩媽祖隨行平安符」 。酒質則特選53度三年陳高，具有蘋果甜味與黑胡椒香氣，口感層次豐富且適合長期陳化 。600ml瓷瓶單瓶預購價為1,999元，即日起於馬酒台北直營門市、各大超商、郵局及酒專通路等陸續開賣。

此外，考量隨行飲用的便利性，今年首度開發600ml玻璃瓶裝的「白沙屯媽祖平安紀念酒」，定價599元更顯親民，即日起於馬酒台北直營門市、各大超商、郵局及酒專通路等陸續開賣。此款酒體選用馬祖高粱指標性的58度雙金獎酒體，入口帶有柑橘與清甜果香，提盒則巧妙設計成粉色平安符造型，寓意保庇隨行 。這系列聯名酒款透過精緻包裝與優質酒體，再度掀起信眾與藏家的搶購熱潮 。

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以粉紅超跑為主題設計，今年推出的「勇往直前瓷瓶紀念酒」，特選53度三年陳高，並再加贈白沙屯媽祖七彩平安符。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山食品今年首度推出雙包裝紀念酒，讓信徒容可珍藏紀念也更容易隨行攜帶。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起兩款白沙屯紀念酒於各大通路陸續販售；圖為超商通路販售貨架。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山吉祥物泰吉（左起）、泰山消食營業處林柏任協理、泰山行銷處副總鈕安澤、白沙屯拱天宮主委洪文華、馬祖酒廠董事長高漢瑜。泰山至白沙屯拱天宮舉行贈酒儀式並為聯名商品團拜祈福。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康