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萊爾富開賣「神級茶飲」！日本人妻快哭了：終於不用從機場買

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為萊爾富門市。圖／萊爾富提供
圖為萊爾富門市。圖／萊爾富提供

連鎖超商再掀日本飲品熱潮，萊爾富今年初才引進「京都檸檬水」以及「消除疲勞神器」檸檬風味飲，近日又被網友發現，即將開賣日本超人氣茶飲綾鷹，消息曝光後立刻在社群掀起熱議，不少人大喊「喝爆」、「還不買爆」、「太讚了吧」。

有網友7日在社群平台Threads貼出照片，只見門市冰箱飲料區已悄悄貼上新品預告，宣布自4月15日起至4月28日止，將販售綾鷹系列茶飲，包含綠茶、清爽綠茶及黑豆焙茶三種品項，650毫升原價45元、單件特價39元，讓不少哈日族相當期待。

原PO驚喜直呼，「什麼什麼，萊爾富快要有綾鷹了」，並在留言區分享自己過去到日本旅遊幾乎天天都喝，但在台灣僅能在百貨超市買到，價格偏高，如今超商開賣，雖然還是比日本當地的超市貴，已經比台灣的百貨公司超市便宜很多，「39元我願意買整箱」。

貼文曝光後，引發網友瘋狂留言，「這超好喝的啦」、「這款去日本時看到必買」、「去年去沖繩隨意買了黑豆茶，真的好好喝」、「39只比日本機場販賣機貴一點了」、「每次去日本都無腦買綾鷹」、「萊爾富最近一直騙得到我的錢」、「萊爾富你太牛了」，就連萊爾富的小編也在底下留言，「誰把我的小秘密說出去啦」。

其中一名嫁來台灣的日本人妻更感動表示，「日本人我要哭了，好開心！我每次都從日本回台灣時，一定在登機口附近的超商買日本的茶帶上飛機喝的」，一句話引發共鳴，也讓不少網友敲碗門市備貨，「拜託多進一點」、「希望不要一上架就被掃光」。

本站曾報導，一名女網友今年1月在萊爾富的飲料櫃裡意外發現1款來自日本的「京都檸檬水」，1瓶售價只要39元，讓她非常驚喜，「這不是我在京都每天喝的那罐嗎？」。幾天後，又有網友眼尖發現，萊爾富又悄悄上架一款人氣商品「消除疲勞神器」檸檬風味飲，消息曝光後，同樣在社群上造成轟動。

萊爾富 日本

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