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青花驕把故宮國寶變火鍋！「國寶驕饗宴」回歸 一路賣到年底

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
復刻故宮文物打造扭蛋組合，凡消費聯名雙人或四人套餐,就有機會獲得迷你文物磁鐵。王品／提供
復刻故宮文物打造扭蛋組合，凡消費聯名雙人或四人套餐,就有機會獲得迷你文物磁鐵。王品／提供

粉絲敲碗成功、青花驕與國立故宮博物院，2026年再度重磅推出「國寶驕饗宴」聯名企劃，今年聯名特別與故宮特展同期，讓顧客進店就像走進國寶展覽。即日起到12月31日，青花驕升級推出國寶驕饗宴雙人及四人套餐，售價1,988元起，套餐結合多寶格展示、屠蘇酒入餐，更添風雅美學。即日起到6月30日，更復刻故宮文物打造「驕饗Select扭蛋組」，凡來店消費聯名雙人或四人套餐，即可扭蛋一次，有機會獲得迷你文物磁鐵或雙人套餐等贈菜，讓故宮國寶化身成能吃、好拍又能玩的文化潮宴。

故宮套餐連年推出都大獲好評，今年青花驕延續故宮三寶發想，打造兼具視覺與味覺的國寶驕饗宴套餐。「屠蘇酒香牛豚盛宴」雙人套餐與「屠蘇酒香牛三拼盛宴」四人套餐，融入象徵節慶迎新與宴飲祝福的屠蘇酒，增添濃郁肉香。餐點「驕饗宮格」將故宮三寶《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演，讓顧客感受「三寶入席」儀式感。四人套餐搭配「仙氣海宴」，一次吃盡海陸盛宴大滿足。還有故宮國寶文物毛公鼎設計之「驕公鼎肩小排牛肉麵」，這次特別納入松露菌菇湯底選擇，讓不吃辣的顧客也能大快朵頤。甜點則以獨創青花椒風味的「青韻椒香綠豆糕」與「青花椒冰淇淋」作結，為整席饗宴留下鹹甜交織、香麻回韻的細緻尾韻。

即日起到12月31日，品牌15家門市將展出國寶文物與書畫，首波在台北光復南店、台北中山店、台北信義新光A11店、台中崇德店、台中公益店、高雄台鋁店等6間門市率先開展，讓國寶宛如精品時尚登場。門口落地窗貼，以毛公鼎銘文「子子孫孫永寶用」搭配青花驕英文字樣，營造層次前景，並有祝福寓意。

並與故宮當季特展同步，將《元　王振鵬　龍舟圖　卷》、《清戴衢亨長嬴瑞景　冊　櫻桃喜宴》兩幅重點展品以不同面貌呈現在青花驕門市，特別是台北光復南店，更與故宮×台達電子（2308）新一代產學合作團隊協力製作，將燈光編程與古畫結合，以白天到黑夜五種場景燈光秀，呈現古人清晨節慶出門、到中午看龍舟競渡、黃昏赴宴飲聚到晚上；現代人則約朋友、吃青花驕，帶給消費者古今穿越的觀看體驗，更搭配《唐人宮樂圖》、《宋徽宗文會圖》等故宮授權書畫，重新建構節慶聚宴的情境。本次合作餐廳內文物畫作展示更勝去年，讓消費者邊用餐可以同時欣賞與故宮同步的最新策展。

今年聯名特別推出「驕饗Select扭蛋組」，將故宮文物以等比例袖珍復刻的概念融入設計。即日起到6月30日，來吃「屠蘇酒香牛豚盛宴」雙人套餐或「屠蘇酒香牛三拼盛宴」四人套餐即可獲得扭蛋1次，有機會獲得限量迷你文物磁鐵，還有稀世珍藏款的毛公鼎擺飾，更有雙人套餐、青鮮海宴等高價值贈菜，6月30日前入店消費還可獲得特色綜合丸贈菜好禮。

青花驕連3年與故宮聯名，今年以多寶格盛裝肉形石、翠玉白菜，佐屠蘇酒入餐，更添風雅美學。王品／提供
青花驕連3年與故宮聯名，今年以多寶格盛裝肉形石、翠玉白菜，佐屠蘇酒入餐，更添風雅美學。王品／提供

今年甜點推出獨創青花椒風味的青韻椒香綠豆糕，打造鹹甜交織、香麻回韻細緻尾韻。王品／提供
今年甜點推出獨創青花椒風味的青韻椒香綠豆糕，打造鹹甜交織、香麻回韻細緻尾韻。王品／提供

品牌與故宮當季特展同步，將燈光編程與古畫結合，以白天到黑夜五種場景燈光秀，呈現古人看龍舟競渡等日常生活。王品／提供
品牌與故宮當季特展同步，將燈光編程與古畫結合，以白天到黑夜五種場景燈光秀，呈現古人看龍舟競渡等日常生活。王品／提供

品牌 國立故宮博物院 故宮

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