最狂母親節蛋糕是它！杜拜巧克力千層登場 85℃ 預購開跑

搶攻母親節甜點市場商機，美食-KY（2723）旗下85℃宣布，今年推出六款主題蛋糕，包括近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目，結合法式千層工藝與中東奢華風味，呈現細膩層次與濃郁口感，是今年送禮的新話題。

其他還有玫瑰花束、時尚精品包造型等主題蛋糕，從花香、莓果到芋頭風味，口味多元。今年全台母親節主題蛋糕預估量約5萬3,000顆，銷售額3,700萬元，加上一般常態整模蛋糕，預計可售出16萬顆、銷售額合計約1億元，較去年同期成長2%。

4月9日至5月7日指定蛋糕預購85折，另外4月9日至5月10日期間，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone 17、韓國NO.1美容儀等，消費越多，中獎機會越大。

85℃今年推出六款母親節限定蛋糕，嚴選法國愛樂薇動物性鮮奶油、澳洲Bega乳脂乳酪與比利時嘉麗寶白巧克力等高品質食材，打造層次細緻的甜點口感，民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意。

「杜拜巧克力千層蛋糕」八吋特價1,480元（無預購85折），一層層細緻巧克力餅皮，夾入香濃開心果香堤與滑順巧克力香堤，入口綿密柔滑。上層再鋪上中東風格酥皮，搭配濃郁開心果醬與絲滑巧克力，酥脆與濃香一次滿足，每一口都讓人回味，被視為今年母親節最具討論度甜點。這款蛋糕全台限量5,000顆，4月9日開放預購，取貨期間為4月27日至5月10日，建議消費者提早預訂。

「玫瑰蜜語」六吋85折價580元，以花束造型呈現象徵送給媽媽的一束花。蛋糕以鬆軟香草戚風蛋糕為基底，搭配以法國愛樂薇動物性鮮奶油、覆盆子果泥與玫瑰花露製成的玫瑰覆盆子餡，再加入義大利Mascarpone乳酪調製的提拉餡，淡雅花香與莓果香氣交織，細緻優雅的滋味彷彿花束般浪漫。

「馨心相映」六吋85折價560元，粉嫩色系呈現母親溫柔形象。香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯與滑順布丁，再加入開心果卡士達餡，草莓清香與堅果香氣交織，帶來不甜不膩的多層次口感。

喜歡濃郁風味的消費者則可以選擇「芋香綻放」六吋85折價550元，嚴選台灣上等檳榔心芋的香豆餡製作芋頭慕斯，搭配澳洲Bega乳脂乳酪與鮮奶油調製的提拉慕斯，雙重慕斯口感細滑綿密，芋香濃郁卻不膩口。

而造型可愛的「熊愛媽咪」八吋85折價780元，則以溫馨小熊點綴蛋糕，內餡使用覆盆子與白蜜桃果泥製作蜜桃覆莓慕斯，搭配比利時白巧克力調製的厚奶茶慕斯，果香與茶香層層交織。

最後一款「甜蜜名媛包」八吋85折價780元，以精品包包造型設計，粉嫩時尚吸睛。蛋糕以芒果慕斯、牛奶布蕾與香草慕斯打造多層次口感，再搭配蜜桃淋醬點綴，果香清爽。

民眾還可以透過專屬母親節蛋糕外盒DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。

杜拜巧克力千層蛋糕結合法式千層工藝與中東奢華風味，呈現細膩層次與濃郁口感。記者宋健生／攝影

「芋香綻放」嚴選台灣上等檳榔心芋的香豆餡製作芋頭慕斯，芋香濃郁卻不膩口。記者宋健生／攝影