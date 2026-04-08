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三商炸雞「2桶炸雞現省461」！福勝亭「開運豬排、魚排定食」通通179

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞指定炸雞桶組合優惠。圖／三商炸雞提供
三商炸雞指定炸雞桶組合優惠。圖／三商炸雞提供

迎來20週年，連鎖日式豬排「福勝亭」自4月9日至4月19日，限時11天推出3款人氣定食優惠，包括「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」、「黃金魚排定食」原價230元，特惠價179元，現省51元。

「三商炸雞」則推出「招牌雙響桶」優惠，搭配「辣味滋汁綜合桶」或「風味雞翅桶」，自選兩桶炸雞原價最高780元，限時優惠價319元，最高現省461元。另外針對新推出的「義式起司肉醬炸水餃」，也提供「義式起司肉醬炸水餃＋避風塘酥炸翅腿」組合優惠，原價299元 特惠價169元，一次享受兩種不同風味。

迎接初夏來臨，「麵屋一燈」推出全新季節限定新品「炙上名物！佃煮香魚胡麻柚冷麵」，以清爽柚香與濃郁胡麻為風味主軸，搭配日式佃煮香魚，打造充滿和風風味的夏季冷麵體驗，每份348元，同時亦推出「柚香晶凍可爾必思」與「初夏香魚雙人套餐」。

即日起至5月31日期間，凡到店消費「佃煮香魚胡麻柚冷麵」且單筆結帳滿500元，即可參加轉盤活動，有機會獲得39元飲品兌換券、拉麵半價券、套餐升級券等贈禮。另外4月22日前，名字中含有「ㄒㄧㄤ」或「ㄩ」者，來店消費「佃煮香魚胡麻柚冷麵」，即可享結帳88折優惠。

「福勝亭」推出開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食優惠方案。圖／三商餐飲提供
「福勝亭」推出開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食優惠方案。圖／三商餐飲提供

麵屋一燈推出「炙上名物！佃煮香魚胡麻柚冷麵」。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈推出「炙上名物！佃煮香魚胡麻柚冷麵」。圖／麵屋一燈提供

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