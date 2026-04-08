王嘉爾、詹皇的隨身包包裡裝什麼？LV企劃直接搜包！

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃，由品牌代言人與品牌挚友共同演繹，成全全球粉絲「搜包」的夢想，包括傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、Jude Bellingham、Future、「詹皇」LeBron James、王嘉爾（Jackson Wang）及 Victor Wembanyama都打開他們隨身的Speedy P9。在知名攝影師Thomas Lagrange的影像中，他們展露隨身私物，透過包中物件勾勒各自獨特的生活輪廓，讓包包成為主人性格與身份的隱性肖像。

Speedy P9的包型輪廓，以1930年代問世的經典Speedy為靈感，在男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams的創意發想下，於2024春夏男裝系列強勢登場。「P9」之名取自巴黎新橋（Pont‑Neuf），象徵經典與新生。包款選用頂級小牛皮，經過雙重鞣製與轉筒揉軟，呈現如奶油般柔軟質感與蠟質觸感，兼具品牌工藝底蘊與前衛當代風格，完美體現路易威登的旅行精神與機能美學。

品牌代言人王嘉爾的粉色Speedy P9，包款綴有毛絨骰子，裡面則裝有專業耳機、家族拍立得、擊劍手套、樂譜、魔術方塊與迷你球鞋，兼具音樂事業、個人興趣與溫暖情感。同為代言人的「大熊餐廳」男星Jeremy Allen White，則以綠色Speedy P9收納報紙、筆記本、寬檐帽、梳子、手錶、骰子、備用襪子與充電線，貼近演員日常工作與生活節奏。

籃球傳奇LeBron James的亮黃色Speedy P9，內有高爾夫球、球座、刮鬍膏與招牌帽子，展現運動場上的專注與場下的從容品味。皇馬球星、英國國腳Jude Bellingham則選擇了使用紅色Speedy P，包中放有飛行員墨鏡、護照與機票、官方球衣、路易威登Ombre Nomade香水，以及客製鑰匙圈，完美反映球員的旅戰生活與時尚品味。

王嘉爾演繹Speedy P9 40經典Monogram款。圖／路易威登提供

路易威登全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃中，法國籃球球星Victor Wembanyama的藍綠色Speedy P9包。圖／路易威登提供

Jeremy Allen White使用Speedy P9 30極致粹黑色款。圖／路易威登提供

路易威登全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃中，FUTURE的藍色Speedy P9包。圖／路易威登提供

路易威登全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃中，王嘉爾的粉色Speedy P9包。圖／路易威登提供

路易威登全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃中，Jeremy Allen White的綠色Speedy P9包。圖／路易威登提供

路易威登全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃中，皇馬球星Jude Bellingham的紅色Speedy P9包。圖／路易威登提供

詹皇LeBron James手提藍色Speedy P9 40包。圖／路易威登提供