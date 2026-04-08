王嘉爾、詹皇的隨身包包裡裝什麼？LV企劃直接搜包！
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Speedy P9「In My Bag」形象企劃，由品牌代言人與品牌挚友共同演繹，成全全球粉絲「搜包」的夢想，包括傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、Jude Bellingham、Future、「詹皇」LeBron James、王嘉爾（Jackson Wang）及 Victor Wembanyama都打開他們隨身的Speedy P9。在知名攝影師Thomas Lagrange的影像中，他們展露隨身私物，透過包中物件勾勒各自獨特的生活輪廓，讓包包成為主人性格與身份的隱性肖像。
Speedy P9的包型輪廓，以1930年代問世的經典Speedy為靈感，在男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams的創意發想下，於2024春夏男裝系列強勢登場。「P9」之名取自巴黎新橋（Pont‑Neuf），象徵經典與新生。包款選用頂級小牛皮，經過雙重鞣製與轉筒揉軟，呈現如奶油般柔軟質感與蠟質觸感，兼具品牌工藝底蘊與前衛當代風格，完美體現路易威登的旅行精神與機能美學。
品牌代言人王嘉爾的粉色Speedy P9，包款綴有毛絨骰子，裡面則裝有專業耳機、家族拍立得、擊劍手套、樂譜、魔術方塊與迷你球鞋，兼具音樂事業、個人興趣與溫暖情感。同為代言人的「大熊餐廳」男星Jeremy Allen White，則以綠色Speedy P9收納報紙、筆記本、寬檐帽、梳子、手錶、骰子、備用襪子與充電線，貼近演員日常工作與生活節奏。
籃球傳奇LeBron James的亮黃色Speedy P9，內有高爾夫球、球座、刮鬍膏與招牌帽子，展現運動場上的專注與場下的從容品味。皇馬球星、英國國腳Jude Bellingham則選擇了使用紅色Speedy P，包中放有飛行員墨鏡、護照與機票、官方球衣、路易威登Ombre Nomade香水，以及客製鑰匙圈，完美反映球員的旅戰生活與時尚品味。
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