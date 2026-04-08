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滿千送百、套餐半價！四代目菊川鰻魚、排排沾牛排 插旗台中漢神洲際

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
うなぎ四代目菊か慶祝新店開幕，加入會員再送「鰻丼套餐半價券」。圖／うなぎ四代目菊か提供
うなぎ四代目菊か慶祝新店開幕，加入會員再送「鰻丼套餐半價券」。圖／うなぎ四代目菊か提供

來自日本並獲得《日本中部特別版米其林指南》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，繼2023年底開設台中西屯店後，即將再於台中開設「台中漢神洲際店」，為品牌在台第6間分店，也是全台首間百貨旗艦店。

台中漢神洲際店，提供50席用餐空間，並提供6人包廂，除了延續招牌的鰻魚料理之外，並推出全新的台灣限定「黑松露系列」。透過黑松露特有的香氣，增添炭烤鰻魚的整體風味，包括有「黑松露蒲燒一本定（1,200元）」、「黑松露白燒一本定（1,200元）」，以及適合兩人共享的「黑松露鰻雙盛宴（2,450元）」或是「黑松露玉子燒（280元）」。

うなぎ四代目菊か台中漢神洲際店將於4月10日正式開幕，首月消費滿千，即贈送「百元折價券」，加入會員再送「鰻丼套餐半價券」，原價960元。

連鎖牛排「Rock Beef 排排沾」主打大份量嫩煎原肉牛排以及多款特色醬汁，還可搭配黃金酥炸小籠包、招牌法蘭西多士等創新點心品嚐。自2024年於大直美麗華開出首店以來，排排沾目前持續拓展版圖，預計4月10日將於台中開設「漢神洲際門市」，為台中首間門市；另外4月下旬，還將再開設「SOGO大巨蛋門市」。

為慶祝新店開幕，4月10日至5月10日期間，於漢神洲際門市點購任一主餐，即享免費升級「超值A套餐」，套餐包含招牌奶油餐包、經典濃湯，每日限量20份；SOGO大巨蛋門市亦於開幕當月推出相同優惠方案，每日限量20份。

「Rock Beef 排排沾」主打大份量嫩煎原肉牛排。圖／Rock Beef 排排沾提供
「Rock Beef 排排沾」主打大份量嫩煎原肉牛排。圖／Rock Beef 排排沾提供

うなぎ四代目菊か推出「黑松露白燒一本定」等黑松露系列新品。圖／うなぎ四代目菊か提供
うなぎ四代目菊か推出「黑松露白燒一本定」等黑松露系列新品。圖／うなぎ四代目菊か提供

日本 台中 牛排

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